Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вдова Караченцова высказалась о необходимости установки памятника на могиле одной актрисы 0 185

Lifenews
Дата публикации: 20.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Людмила Поргина

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина в беседе с журналистами упрекнула сына актрисы Инны Чуриковой Ивана Панфилова за то, что он не установил памятник на могиле матери, которой не стало в январе 2023 года.

«Должен стоять памятник», — подчеркнула собеседница издания. Она обратила внимание на то, что у великой актрисы должен стоять памятник, который отвечал бы ее чувствам и словам.

Поргина обратила внимание на то, что театр «Ленком» готов поставить памятник и взять все расходы на себя, но для этого необходима подпись Панфилова.

Вдова Караченцова добавила, что ей «просто стыдно», что сын Чуриковой не озабочен соответствующим вопросом.

×
#культура #память #семейные отношения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Экзамен
Изображение к статье: В туалете
Изображение к статье: Похороны Дианы
Изображение к статье: Витантоньо Ловалло

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Таиланд
В мире
Изображение к статье: Сальмонелла
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Александр и Юлия
Lifenews
Изображение к статье: Рождество Пресвятой Богородицы
Наша Латвия
Изображение к статье: Лифт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Таиланд
В мире
Изображение к статье: Сальмонелла
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Александр и Юлия
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео