Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина в беседе с журналистами упрекнула сына актрисы Инны Чуриковой Ивана Панфилова за то, что он не установил памятник на могиле матери, которой не стало в январе 2023 года.

«Должен стоять памятник», — подчеркнула собеседница издания. Она обратила внимание на то, что у великой актрисы должен стоять памятник, который отвечал бы ее чувствам и словам.

Поргина обратила внимание на то, что театр «Ленком» готов поставить памятник и взять все расходы на себя, но для этого необходима подпись Панфилова.

Вдова Караченцова добавила, что ей «просто стыдно», что сын Чуриковой не озабочен соответствующим вопросом.