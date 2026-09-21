Всего около 1200 постоянных жителей — и почти 40 тысяч гостей. Каждую осень небольшая ирландская деревня Лисдунварна превращается в огромную площадку знакомств, куда одинокие люди приезжают в надежде встретить свою любовь. Причем вместо свайпов и анкет в приложениях здесь по-прежнему делают ставку на живое общение.

Каждый сентябрь расположенная на западе Ирландии Лисдунварна принимает знаменитый фестиваль знакомств — Lisdoonvarna Matchmaking Festival.

На несколько недель жизнь небольшой деревни полностью меняется. Улицы, гостиницы и особенно местные пабы заполняются людьми, приехавшими познакомиться, пообщаться и, возможно, найти будущего партнера.

По данным организаторов, фестиваль привлекает около 40 тысяч посетителей — не только из разных уголков Ирландии, но и из-за рубежа.

Любовь без приложений

Несмотря на популярность сервисов знакомств, в Лисдунварне сохраняют традиционный подход: главное здесь — личная встреча.

Одной из главных фигур фестиваля остается Уилли Дейли — знаменитый местный сваха. В свои 83 года он продолжает знакомить одиноких мужчин и женщин, ориентируясь на их характеры, интересы и пожелания.

Уилли принимает желающих в своем своеобразном «офисе» в местном баре и утверждает, что за годы работы помог появиться более чем 3000 супружеских пар.

Деревня, где ищут любовь

Традиция сватовства в Лисдунварне существует уже много лет, однако даже в эпоху приложений фестиваль не утратил популярности.

На несколько недель маленькая ирландская деревня фактически становится международным центром знакомств. Люди приезжают сюда не столько ради поиска идеального профиля, сколько ради танцев, разговоров, случайных встреч и возможности познакомиться лицом к лицу.

И пока знакомства все активнее перемещаются в смартфоны, Лисдунварна продолжает доказывать: иногда для поиска любви достаточно просто приехать в нужное место в нужное время.