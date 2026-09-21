Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали поклонникам, как им удается совмещать семейную жизнь, работу и занятия спортом. Ради очередной тренировки супругам пришлось отправиться в зал глубокой ночью.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян уже более четырех лет состоят в браке и вместе воспитывают сына Микаэля. Несмотря на плотный график и заботу о ребенке, супруги стараются находить время не только друг для друга, но и для совместных увлечений.

Одно из них — спорт. Брутян после рождения сына вернулась к фитнесу, получив разрешение врачей, а Прилучный поддержал увлечение супруги. Пара регулярно показывает поклонникам кадры со своих тренировок.

В зал — глубокой ночью

На этот раз свободное время нашлось лишь поздно вечером. 30-летняя Брутян с юмором объяснила необычное расписание: утром и днем времени на спорт не оказалось, поэтому оставалась ночь.

Совместная фотография пары вызвала теплую реакцию подписчиков. В комментариях поклонники называли Прилучного и Брутян красивой парой и отмечали, что супруги вдохновляют друг друга.