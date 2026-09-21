Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда все уже спят: Прилучный и Брутян показали, чем занимаются глубокой ночью 0 119

Lifenews
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Павел Прилучный и Зепюр Брутян
ФОТО: Instagram

Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали поклонникам, как им удается совмещать семейную жизнь, работу и занятия спортом. Ради очередной тренировки супругам пришлось отправиться в зал глубокой ночью.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян уже более четырех лет состоят в браке и вместе воспитывают сына Микаэля. Несмотря на плотный график и заботу о ребенке, супруги стараются находить время не только друг для друга, но и для совместных увлечений.

Одно из них — спорт. Брутян после рождения сына вернулась к фитнесу, получив разрешение врачей, а Прилучный поддержал увлечение супруги. Пара регулярно показывает поклонникам кадры со своих тренировок.

p88riluch.jpg

В зал — глубокой ночью

На этот раз свободное время нашлось лишь поздно вечером. 30-летняя Брутян с юмором объяснила необычное расписание: утром и днем времени на спорт не оказалось, поэтому оставалась ночь.

Совместная фотография пары вызвала теплую реакцию подписчиков. В комментариях поклонники называли Прилучного и Брутян красивой парой и отмечали, что супруги вдохновляют друг друга.

×
#спорт #instagram #социальные сети #фитнес #знаменитости #тренировки #здоровый образ жизни
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Александр и Юлия
Изображение к статье: Людмила Поргина
Изображение к статье: Бардо
Изображение к статье: Диана Спенсер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трагедия произошла в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Правила осенней посадки моркови и свеклы
Дом и сад
Изображение к статье: Алла Пугачева
Lifenews
Изображение к статье: Lisdoonvarna Matchmaking Festival.
Lifenews
Изображение к статье: Армия США
В мире
Изображение к статье: выборы в России
В мире
4
Изображение к статье: Трагедия произошла в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Правила осенней посадки моркови и свеклы
Дом и сад
Изображение к статье: Алла Пугачева
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео