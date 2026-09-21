Пресли Гербер, сын американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, умер в возрасте 27 лет. Информацию подтвердил представитель семьи. Причина смерти молодого мужчины пока не установлена.

Пресли Гербер скончался в воскресенье, 20 сентября, в реабилитационном центре. Об этом свидетельствуют данные Управления судмедэксперта округа Лос-Анджелес. Причина смерти в опубликованных документах не указана.

Смерть Гербера подтвердила Элли Дженкинс, представитель Синди Кроуфорд и ее мужа Рэнди Гербера. Семья попросила уважать ее частную жизнь в это тяжелое время.

Пошел по стопам матери

Пресли был старшим из двух детей Кроуфорд и Гербера. Как и его знаменитая мать, он выбрал модельную карьеру. Он участвовал в показах и рекламных кампаниях известных модных брендов, включая Calvin Klein и Dolce & Gabbana. В 2018 году Пресли вместе с матерью появился в рекламе Pepsi, показанной во время Super Bowl LII.

Его младшая сестра Кайя Гербер также стала известной моделью и актрисой.

В последние годы Пресли публично рассказывал о своих психологических проблемах. В ноябре 2025 года он сообщил в Instagram о запуске серии публикаций Mental Health Mondays, целью которой называл открытый разговор о проблемах, которые люди зачастую предпочитают скрывать.

В августе этого года о трудностях брата говорила и Кайя Гербер. В интервью Vogue она рассказывала о том, насколько сильно подобные проблемы одного из близких способны повлиять на всю семью.