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Михаила Лабковского госпитализировали: что случилось с известным пcихологом 0 142

Lifenews
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Михаил Лабковский

Сегодня, 22 сентября 2026 года, стало известно, что автора популярных «шести правил» экстренно госпитализировали из-за расслоения аорты.

По данным российских СМИ, Михаилу Александровичу сделали две операции на открытом сердце, во время которых ему протезировали восходящий отдел и дугу аорты, а также брахиоцефальный ствол.

В процессе операции хирурги работали с искусственным кровообращением и даже временной остановкой кровотока. Также Лабковскому провели коронарное шунтирование и скорректировали сердечный ритм.

Многие знают Михаила Лабковского как автора книг «Хочу и буду», «Люблю и понимаю», «Привет из детства». Недавно он выступад перед своими многочисленными поклонниками в Латвии.

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#медицина #книги #литература #знаменитости #сердце #здоровье #психология
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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