Сегодня, 22 сентября 2026 года, стало известно, что автора популярных «шести правил» экстренно госпитализировали из-за расслоения аорты.

По данным российских СМИ, Михаилу Александровичу сделали две операции на открытом сердце, во время которых ему протезировали восходящий отдел и дугу аорты, а также брахиоцефальный ствол.

В процессе операции хирурги работали с искусственным кровообращением и даже временной остановкой кровотока. Также Лабковскому провели коронарное шунтирование и скорректировали сердечный ритм.

Многие знают Михаила Лабковского как автора книг «Хочу и буду», «Люблю и понимаю», «Привет из детства». Недавно он выступад перед своими многочисленными поклонниками в Латвии.