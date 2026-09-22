Аукцион личных вещей Брижит Бардо в Париже принес около миллиона евро — почти в двадцать раз больше первоначальной оценки. Вырученные средства направят в основанный актрисой фонд защиты животных, однако сами торги сопровождались публичным конфликтом вокруг ее наследия.

В Париже завершились торги, на которых были проданы личные вещи французской актрисы Брижит Бардо. Как сообщил аукционный дом Millon, общая сумма продаж составила около 1 млн евро, хотя первоначально коллекцию оценивали примерно в 50 тыс. евро.

Аукцион организовал Фонд защиты животных Брижит Бардо. На торги выставили 285 лотов — от соломенных шляп, солнцезащитных очков и вечерних платьев до мебели, столовых приборов и других предметов из домов актрисы в Сен-Тропе и ее квартиры в Париже.

Интерес к распродаже оказался значительно выше ожиданий. Для участия зарегистрировались около 3000 покупателей из Франции и других стран.

«Брижит Бардо вновь проявила себя выдающимся алхимиком, превратив первоначальную оценку примерно в 50 000 евро почти в миллион евро», — заявил представитель аукционного дома Александр Мийон.

Некоторые лоты были проданы за суммы, многократно превышающие стартовые оценки. Так, два собачьих ошейника, оцененные всего в 30 евро, приобрел российский покупатель за 9400 евро.

Автопортрет Бардо ушел с молотка примерно за 40 тыс. евро, пишущая машинка, на которой она работала над своей автобиографией, — за 4634 евро. Две гитары, первоначально оцененные в 300–500 евро, были проданы за 8600 и 11 900 евро, а три плюшевых детеныша тюленя — примерно за 2200 евро.

Полученные средства будут направлены в Фонд защиты животных Брижит Бардо, а также ее единственному сыну Николя-Жаку Шарье.

Основанный актрисой в 1986 году фонд сегодня содержит четыре собственных приюта, сотрудничает примерно со 150 партнерскими организациями, поддерживает 350 зоозащитных объединений во Франции и ведет деятельность более чем в 70 странах.

Аукцион стал продолжением инициативы самой Бардо. В 1987 году она уже продавала часть своих самых ценных вещей, чтобы собрать средства на создание фонда.

«Сегодня ее борьба продолжается благодаря этому аукциону», — заявила исполнительный директор фонда Жилен Кальмель.

Однако проведение торгов вызвало и резкую критику. Вдовец актрисы Бернар д'Ормаль заявил, что столь личные вещи следовало сохранить как часть ее наследия.

«Это личные вещи. Зачем проводить этот аукцион? Ради животных? Это шутка», — сказал он, назвав происходящее проявлением неуважения к памяти Брижит Бардо.

В фонде эти обвинения отвергли, заявив, что решение о проведении аукциона было утверждено правлением еще в июне, причем в заседании участвовал и сам д'Ормаль, который тогда возглавлял организацию. Сам он позже пояснил, что не ожидал, что на продажу будут выставлены настолько личные предметы.

Спор вокруг аукциона разгорелся спустя несколько дней после того, как Бернар д'Ормаль был освобожден от должности президента фонда, которую занимал после смерти Брижит Бардо в декабре прошлого года.