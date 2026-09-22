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«Просто вернули чистый паспорт»: жену Петросяна не пустили в Европу 0 283

Lifenews
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова рассказала, что впервые за 13 лет путешествий по Европе ей отказали в европейской визе. Супруга Евгения Петросяна собиралась отправиться на Неделю моды в Милан, однако поездку пришлось отменить.

По словам Брухуновой, паспорт ей вернули без визы и без каких-либо объяснений причин отказа.

«Это впервые за 13 лет моих путешествий по Европе. Впервые мне не дали визу без обоснований и объяснений. Просто вернули чистый паспорт», — рассказала она.

Брухунова замужем за Евгением Петросяном с декабря 2019 года. У пары двое детей — сын Ваган и дочь Матильда. В социальных сетях она регулярно рассказывает о семье и путешествиях.

Любопытно, что еще в ноябре 2024 года Брухунова заявляла, что предпочитает путешествовать в страны, где россияне чувствуют себя комфортно, и говорила, что не хочет тратить деньги в «агрессивной Европе». Теперь же она собиралась посетить Милан, но поездка не состоялась из-за визового вопроса.

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#мода #Европа #путешествия #социальные сети #семья #Евгений Петросян #знаменитости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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