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Пугачеву заметили на Кипре: поклонники показали новое фото певицы с мужем 1 1061

Lifenews
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева

Поклонники Аллы Пугачевой поделились новым снимком 77-летней певицы. На свежей фотографии Примадонна запечатлена вместе с мужем во время прогулки на Кипре.

Алла Пугачева продолжает появляться на публике и охотно фотографируется с поклонниками. На этот раз новый совместный снимок певицы и ее супруга появился в соцсетях.

На фотографии Пугачева позирует в белой классической рубашке, а ее муж — в черной облегающей майке.

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Instagram

«Новое фото Аллы Борисовны, Кипр, сентябрь 2026 года», — говорится в подписи к опубликованному поклонниками снимку.

Поклонники обсуждают новый образ

Свежая фотография вызвала множество положительных откликов. Пользователи отмечали внешний вид певицы и признавались, что рады вновь увидеть ее на новом снимке.

Некоторым особенно понравился простой образ Пугачевой — белая рубашка без сложных стилистических решений. В комментариях поклонники называли певицу красивой и писали, что рады видеть ее в хорошем настроении.

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#Алла Пугачева #Кипр #соцсети #певица #муж
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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