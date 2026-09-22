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Умер известный актер из «Глухаря» и «Не родись красивой» 0 401

Lifenews
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тимофей Ухов

Известный российский киноактер, каскадер, постановщик трюков Тимофей Ухов умер 21 сентября. Эту информацию подтвердили в его окружении.

«К сожалению, это правда. Пока без подробностей», — сообщил друг и коллега Ухова Владимир Мочалов.

Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. В кино пришел в начале 2000-х. Он принял участие в более чем 90 проектах в качестве актера, каскадера и режиссера.

Среди наиболее известных — «СашаТаня», «Глухарь», «Не родись красивой», «Тайны следствия», «Галя, у нас отмена», «Последний мент», «Пятая стража», «Кто в доме хозяин?», «Марш Турецкого».

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#трагедия #сериалы #умер
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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