Известный российский киноактер, каскадер, постановщик трюков Тимофей Ухов умер 21 сентября. Эту информацию подтвердили в его окружении.

«К сожалению, это правда. Пока без подробностей», — сообщил друг и коллега Ухова Владимир Мочалов.

Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. В кино пришел в начале 2000-х. Он принял участие в более чем 90 проектах в качестве актера, каскадера и режиссера.

Среди наиболее известных — «СашаТаня», «Глухарь», «Не родись красивой», «Тайны следствия», «Галя, у нас отмена», «Последний мент», «Пятая стража», «Кто в доме хозяин?», «Марш Турецкого».