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Врач призвал не просить ИИ расшифровать медицинские анализы 0 77

Lifenews
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анализы

К расшифровке результатов медицинских анализов с помощью искусственного интеллекта стоит относиться как к художественной литературе. Об этом рассказал доктор медицинских наук Антон Ершов.

«Если мы отправляем какие-то медицинские результаты на интерпретацию и тем более на назначение в искусственный интеллект, нужно к ним относиться как к художественной литературе … Уровень искусственного интеллекта сейчас в медицине — он еще не пошел в детский садик.

оэтому то, что он там напишет, наговорит, интересно почитать, но ни в коем случае … на себе не реализовывать. Можно аккуратно у врача спросить, он вам скажет, чтобы вы этим больше не пользовались», — сказал он.

Эксперт добавил, что искусственный интеллект сейчас стремительно развивается, однако не в медицине. По его словам, даже такие востребованные и, казалось бы, легкие для трактовки показатели, как ТТГ, витамин D и ферритин, он интерпретировать пока не научился: для корректной оценки нужно учитывать слишком много побочной информации, лежащей за пределами самого анализа. Поэтому, подчеркнул врач, верная интерпретация здесь невозможна априори.

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#здравоохранение #медицина #искусственный интеллект #анализы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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