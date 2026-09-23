История с Джиганом оказалась значительно серьезнее, чем сообщалось ранее. По данным Mash, рэпер не только устроил вооруженный дебош, но около десяти часов удерживал в доме сотрудников, а его дети в это время прятались и просили находившуюся за границей Оксану Самойлову срочно прислать помощь.

Как следует из опубликованных сведений, события произошли в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке Шато Соверен. Утверждается, что Джиган вооружился карабином «Сайга-9», собрал домашних работников в гостиной и стал обвинять их в предательстве и передаче информации посторонним. По версии источников, рэпер говорил, что окружающие хотят его убить, и, угрожая оружием, требовал от сотрудников признаний.

Особенно тяжелый эпизод, по данным публикации, произошел с одним из охранников. Джиган якобы обвинил его в сексуальном насилии над детьми и под угрозой оружия заставил согласиться с обвинением. После этого рэпер, как утверждается, дал мужчине несколько секунд на бегство и выстрелил, ранив его в руку и ногу. Источники также говорят о выстрелах в сторону других работников, однако точное число пострадавших не называется.

Дети прятались и просили мать о помощи

В это время Оксана Самойлова находилась в Милане. По данным публикаций в канале Ксении Собчак, дети Джигана прятались в шкафах и поддерживали связь с матерью. Старшая дочь Ариела умоляла ее найти кого-нибудь, кто сможет приехать на помощь.

«Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю», — говорится в одном из сообщений, которое приписывают девочке.

По опубликованной версии, происходящее продолжалось около десяти часов. Для того чтобы обезоружить и удержать Джигана, якобы пришлось привлечь бывших сотрудников спецназа. После этого Самойлова экстренно вернулась в Москву, забрала детей и усилила охрану семьи. Сообщается также, что дети и другие родственники начали работать с психологами.

После случившегося — лечение в Израиле

По данным источников, после инцидента Джигана отправили в реабилитационный центр в израильском Ришон-ле-Ционе. Трехмесячный курс лечения оценивается примерно в 5 млн рублей, или 52 тысячи евро.

Программа включает индивидуальную и групповую терапию и работу с психиатрами. Пользование телефоном контролируется, а при выходе за пределы учреждения рэпера сопровождают. Сообщается, что он живет в отдельной комнате, занимается спортом и имеет доступ к бассейну, сауне и тренажерному залу.

Проблемы с персоналом возникали и раньше

Бывший сотрудник семьи утверждает, что конфликты Джигана с домашним персоналом происходили и прежде. По его словам, рэпер мог кричать на работников, оскорблять их и внезапно увольнять даже людей, много лет проработавших в семье. Особенно часто подобное якобы происходило, когда Самойлова уезжала. Источник также утверждает, что в последние месяцы некоторые сотрудники получали угрозы убийством.

У Джигана и Оксаны Самойловой четверо детей — Ариела, Лея, Майя и Давид. Семейный кризис у пары уже возникал в 2020 году, когда после рождения сына рэпер оказался в реабилитационной клинике во Флориде на фоне проблем с наркотиками. Тогда Самойлова собиралась развестись, но после лечения мужа решила сохранить семью.

Однако в октябре 2025 года она вновь подала на развод. Согласно материалу, 1 апреля 2026 года их брак был официально расторгнут, а бывшие супруги заключили мировое соглашение о разделе имущества.

При этом наиболее серьезные подробности июльского инцидента — применение оружия, ранение охранника и многочасовое удержание людей — в публикации приводятся со ссылкой на Mash и другие источники. В представленном материале нет данных об официальных выводах правоохранительных органов по этим утверждениям.