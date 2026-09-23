«Если мы отправляем какие-то медицинские результаты на интерпретацию и тем более на назначение в искусственный интеллект, нужно к ним относиться как к художественной литературе … Уровень искусственного интеллекта сейчас в медицине — он еще не пошел в детский садик.

оэтому то, что он там напишет, наговорит, интересно почитать, но ни в коем случае … на себе не реализовывать. Можно аккуратно у врача спросить, он вам скажет, чтобы вы этим больше не пользовались», — сказал он.

Эксперт добавил, что искусственный интеллект сейчас стремительно развивается, однако не в медицине. По его словам, даже такие востребованные и, казалось бы, легкие для трактовки показатели, как ТТГ, витамин D и ферритин, он интерпретировать пока не научился: для корректной оценки нужно учитывать слишком много побочной информации, лежащей за пределами самого анализа. Поэтому, подчеркнул врач, верная интерпретация здесь невозможна априори.