Народный артист дал откровенный прогноз о нейросетях в производстве кино и предположил, что его услуги как актёра вскоре окажутся невостребованными.

— В кино ИИ будут использовать повсеместно. Через 10 лет нас, артистов, уже не будет, — рассказал Безруков журналистам. — Это очень экономит бюджет картины, кстати. Художник-постановщик тоже будет не нужен. Любое пространство можно будет сгенерировать. Это дешевле.

Я знаю реальные случаи, когда при производстве картины создатели обсуждают, что они сгенерируют на компьютере, а что нет. Даже каскадёрскую работу уже генерируют.

Например, недавний случай со мной: на съёмках я падал со стола. Мы сняли первую и последнюю фазы падения. Само падение сгенерировали прямо при мне. Но было заметно, что это графика, а через 10 лет даже на большом экране уже будет не отличить от реальности.

Я сам ради искусства готов, честно говоря, героический подвиг совершить, но в этом не будет необходимости. И каскадёры будут не нужны.

В чём актёр точно уверен, так это в том, что ИИ не заменит живых актёров в театре.