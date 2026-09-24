Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Через 10 лет меня уже не будет», заявил актер Сергей Безруков 0 801

Lifenews
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сергей Безруков
ФОТО: Instagram

Народный артист дал откровенный прогноз о нейросетях в производстве кино и предположил, что его услуги как актёра вскоре окажутся невостребованными.

— В кино ИИ будут использовать повсеместно. Через 10 лет нас, артистов, уже не будет, — рассказал Безруков журналистам. — Это очень экономит бюджет картины, кстати. Художник-постановщик тоже будет не нужен. Любое пространство можно будет сгенерировать. Это дешевле.

Я знаю реальные случаи, когда при производстве картины создатели обсуждают, что они сгенерируют на компьютере, а что нет. Даже каскадёрскую работу уже генерируют.

Например, недавний случай со мной: на съёмках я падал со стола. Мы сняли первую и последнюю фазы падения. Само падение сгенерировали прямо при мне. Но было заметно, что это графика, а через 10 лет даже на большом экране уже будет не отличить от реальности.

Я сам ради искусства готов, честно говоря, героический подвиг совершить, но в этом не будет необходимости. И каскадёры будут не нужны.

В чём актёр точно уверен, так это в том, что ИИ не заменит живых актёров в театре.

×
#искусственный интеллект #нейросети
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Татьяна Брухунова
Изображение к статье: Тимофей Ухов
Изображение к статье: Брижит Бардо
Изображение к статье: Алла Пугачева

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синди Кроуфорд с семьей
Lifenews
Изображение к статье: Заправка
Бизнес
1
Изображение к статье: Грипп
Наша Латвия
Изображение к статье: Европе грозит новый дефицит газа
Бизнес
Изображение к статье: Eurofighter
Наша Латвия
Изображение к статье: Зерно
Бизнес
Изображение к статье: Синди Кроуфорд с семьей
Lifenews
Изображение к статье: Заправка
Бизнес
1
Изображение к статье: Грипп
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео