Появились новые подробности смерти 27-летнего Пресли Гербера — сына супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. Молодой человек умер 20 сентября в реабилитационном центре в Санта-Монике. Полиция расследует произошедшее как предполагаемую передозировку, однако официальная причина смерти пока не установлена.

Как сообщает TMZ со ссылкой на людей, регулярно общавшихся с Пресли, один из врачей назначал ему кетамин, несмотря на проблемы молодого человека с зависимостью и, как утверждают источники издания, с самим кетамином. Близкие Гербера возмущены этим обстоятельством и считают, что действия врача должны получить правовую оценку.

При этом утверждать, что именно кетамин стал причиной смерти Пресли, пока нельзя. Вскрытие уже проведено, но окончательные результаты, включая токсикологические исследования, еще ожидаются. Полиция Санта-Моники выясняет обстоятельства смерти и возможный источник веществ, которые Гербер мог употребить перед трагедией.

По данным источников, незадолго до смерти Пресли рассказывал близким о своих проблемах с кетамином. Ранее он и сам публично говорил о борьбе с зависимостью и психическими проблемами, а также о различных методах лечения, которые проходил.

Умер через несколько часов после поступления

Пресли Гербер поступил в реабилитационный центр вечером 19 сентября. Как сообщает Los Angeles Times, ссылаясь на источник в правоохранительных органах и записи экстренных служб, утром следующего дня поступили сообщения о возможной передозировке и остановке сердца. Парамедики констатировали смерть молодого человека в 9:45.

Полиция сообщила, что смерть расследуется как предполагаемая передозировка и признаков насильственной смерти на данный момент не обнаружено.

Почему вспомнили историю Мэттью Перри

Американские СМИ проводят параллели со смертью звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри, который также получал кетамин в медицинских целях и одновременно боролся с зависимостью. Однако обстоятельства двух случаев существенно различаются, а связь кетамина со смертью Гербера пока не установлена.

Пресли Гербер не скрывал своих проблем. Он рассказывал о лечении зависимости и пытался публично говорить о психическом здоровье, в том числе запустив серию Mental Health Mondays. Его сестра Кайя Гербер ранее рассказывала, насколько тяжело зависимость брата отражалась на всей семье.

Главный вопрос сейчас должна прояснить токсикологическая экспертиза: какие вещества находились в организме Пресли Гербера в момент смерти и какую роль они могли сыграть в трагедии.