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Скончалась Марина Влади 1 641

Lifenews
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марина Влади

Французская актриса и певица Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. О ее смерти заявила телекомпания BFMTV.

Влади родилась во Франции в 1938 году. При рождении ее звали Екатерина-Марина Полякова-Байдарова.

Актриса стала лауреатом премии Каннского кинофестиваля лучшей актрисе 1963 года и номинировалась на Золотой глобус в 1961 году. Также она командор французского ордена Искусств и литературы.

«Она сделала очень много, и в первую очередь я ее уважаю за то, что она сделала для отца моего», — сказал Никита Высоцкий.

По его словам, 12 лет, которые Влади была с его отцом Владимиром Высоцким, — лишь часть её огромной жизни. Он отметил, что она рано стала кормилицей своей семьи после того, как умер ее отец.

Никита Высоцкий назвал Марину Влади масштабным человеком. Новость о её смерти стала для него неожиданной. «Очень грустно. Будем помнить», — добавил он.

С Высоцким они поженились в 1970 году. Музыкант умер в 1980.

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#Франция #смерть #певица #золотой глобус
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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