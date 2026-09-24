Французская актриса и певица Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. О ее смерти заявила телекомпания BFMTV.

Влади родилась во Франции в 1938 году. При рождении ее звали Екатерина-Марина Полякова-Байдарова.

Актриса стала лауреатом премии Каннского кинофестиваля лучшей актрисе 1963 года и номинировалась на Золотой глобус в 1961 году. Также она командор французского ордена Искусств и литературы.

«Она сделала очень много, и в первую очередь я ее уважаю за то, что она сделала для отца моего», — сказал Никита Высоцкий.

По его словам, 12 лет, которые Влади была с его отцом Владимиром Высоцким, — лишь часть её огромной жизни. Он отметил, что она рано стала кормилицей своей семьи после того, как умер ее отец.

Никита Высоцкий назвал Марину Влади масштабным человеком. Новость о её смерти стала для него неожиданной. «Очень грустно. Будем помнить», — добавил он.

С Высоцким они поженились в 1970 году. Музыкант умер в 1980.