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Ушла женщина, которую любил Высоцкий: в возрасте 88 лет умерла Марина Влади 0 199

Lifenews
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Марина Влади

Французская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. По словам ее детей, последние минуты она провела дома — рядом с близкими и своими животными. Причина смерти пока не называется.

Как сообщает Le Figaro, информацию о смерти артистки подтвердили ее родные. В заявлении семьи прозвучали слова благодарности за ее «долгую, прекрасную и насыщенную жизнь».

От балета — к большому кино

Марина Влади родилась 10 мая 1938 года в Клиши под Парижем. Ее настоящее имя — Екатерина-Марина Полякова-Байдарова. Она была младшей из четырех дочерей в семье русских эмигрантов, покинувших Россию после революции 1917 года. Псевдоним Влади актриса выбрала в память об отце Владимире Полякове-Байдарове.

Сначала она занималась балетом, однако довольно быстро выбрала театр и кино. Первую роль получила еще ребенком. Большую роль в ее ранней кинокарьере сыграл Робер Оссейн, ставший ее первым мужем. Вместе они считались одной из заметных пар французского кинематографа своего времени.

В 1963 году роль в фильме Марко Феррери «Супружеская постель» принесла Влади награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Год спустя она была номинирована на «Золотой глобус». Актриса также работала с Жан-Люком Годаром и продолжала активно сниматься в последующие десятилетия.

История любви с Высоцким

Для миллионов зрителей Марина Влади навсегда осталась связана с именем Владимира Высоцкого. Они поженились в 1970 году, и их брак продолжался до смерти Высоцкого в 1980-м.

До Высоцкого Влади была замужем за Робером Оссейном, от которого родила двух сыновей, а затем — за французским авиатором Жан-Клодом Бруйе. Позднее ее четвертым мужем стал врач-онколог Леон Шварценберг. Вместе они прожили 23 года — до его смерти в 2003 году.

С 1980-х годов Марина Влади все реже появлялась на экране.

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#кино #искусство #смерть #культура #брак #личности #кинематограф #любовь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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