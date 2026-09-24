20-летняя Таисия Маслякова опубликовала новые фотографии и вновь привлекла внимание подписчиков. На этот раз поводом для обсуждения стали ее светлые волосы, яркий макияж и эффектный образ.

Внучка Александра Маслякова предстала перед камерой с распущенными белокурыми локонами. Таисия выбрала серую футболку и двухслойную юбку, дополнив наряд массивной золотой цепочкой. Девушка позировала перед зеркалом и снимала себя на камеру.

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Новый образ вызвал у подписчиков положительную реакцию. Особенно им понравился изменившийся цвет волос Таисии.

«Вам очень идет этот цвет волос. Будьте счастливы», — написал один из пользователей.

Другой подписчик оказался еще лаконичнее: «Крутышка».

Еще недавно реакция была совсем другой

При этом предыдущая публикация Масляковой вызвала куда более неоднозначные комментарии. 8 сентября, во вторую годовщину смерти ее знаменитого дедушки Александра Маслякова, Таисия разместила игривые фотографии. Некоторым пользователям показалось странным, что подобные кадры появились именно в день памяти телеведущего.

Тогда внимание комментаторов переключилось и на внешность девушки.

«Наверное, уже так неинтересно жить, когда к 19 годам уже все переделала», — написал один из пользователей.

«Ей 40+?» — поинтересовался другой.

На этот раз тон обсуждения заметно изменился: вместо критики новые фотографии внучки Александра Маслякова собрали комплименты, а ее обновленный образ подписчики оценили весьма тепло.