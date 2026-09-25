Супермодель Наоми Кэмпбелл и её бывший жених Флавио Бриаторе вновь привлекли внимание папарацци, появившись вместе на Гран-при в Азербайджане. С момента расторжения их помолвки прошло уже 24 года, однако пара, судя по всему, сумела сохранить теплые дружеские отношения.

Наоми поразила безупречным стилем: она облачилась в широкие белые брюки и лаконичный черный топ-жилет. Образ дополнили сланцы от французского модного дома, солнцезащитные очки и фирменный чехол для телефона того же бренда, цена которого достигает около 2000 фунтов. Флавио же предстал в темно-синей рубашке-поло с логотипами F1 и очках в яркой оранжевой оправе.

Их роман длился четыре года. За это время пара успела обручиться, но до официального брака дело так и не дошло. После расставания Бриаторе запомнился громкой фразой, ставшей достоянием светских изданий: «Она отличная, но как друг она лучше, чем как девушка».

Ранее сообщалось, что, согласно данным, опубликованным американским Минюстом в рамках новых «файлов Эпштейна», супермодель Наоми Кэмпбелл имела длительные контакты с осужденным финансистом. Об этом сообщает издание Page Six.

Первая их встреча произошла в 2001 году на праздновании дня рождения Кэмпбелл в Сен-Тропе; приглашение на мероприятие отправил её партнер Флавио Бриаторе. Среди гостей присутствовала и Гислейн Максвелл, которая впоследствии была признана соучастницей Эпштейна.

Переписка и личные встречи продолжались примерно 15 лет, включая период после того, как в 2008 году Эпштейн отсидел 13 месяцев в тюрьме за вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Кэмпбелл приглашала его на свои дни рождения в Сен-Тропе в 2004 году, на вечеринку в 2010 году, а также на 40-летие в Каннах в том же году — однако на последнюю встречу Эпштейн не явился.

В 2016 году Кэмпбелл пыталась договориться с Эпштейном о предоставлении частного самолета для перелета из Нью-Йорка в Майами, но безрезультатно. Также её имя упоминается в документе, содержащем инструкции по отправке писем в тюрьму во Флориде, где Эпштейн находился в заключении в 2008 году.

Адвокат модели Мартин Сингер заявил The Times, что Кэмпбелл не была в курсе преступных действий Эпштейна до его ареста в 2019 году и не поддерживала с ним связь после 2016 года. В 2019 году Кэмпбелл публично осудила Эпштейна, выразив отвращение к его деяниям и поддержав жертв.