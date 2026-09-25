Американский актёр, звезда боевиков, режиссёр и мастер боевых искусств Стивен Сигал снова прилетел в Бурятию. Это уже второй его приезд в республику.

Для актёра поездка в Бурятию не просто очередное путешествие — это для него как вторая родина, так как, по его утверждению, его предки из Кяхты — городка на границе с Монголией.

В Бурятию Сигал прилетел вместе со своей женой, монгольской танцовщицей и переводчицей с английского и японского языков Батсухийн Эрдэнэтуяа и 16-летним сыном, чтобы отдохнуть и искупаться в Аллинских термальных источниках. Они находятся в горах Курумканского района республики, всегда очень горячие ( температура от 44 до 77 градусов). Вода источников, по мнению учёных, относится к Уш-Бельдирскому типу. Их используют для наружного применения в виде ванн при болезнях системы кровообращения, нервной, костно-мышечной, эндокринной, мочеполовой системы и кожи.

Актёр также побывает в Курумканском дацане. Он планирует принять участин в торжественном открытии буддийского комплекса «Жамсаран» 26 сентября.

«Мы ждём приезд Стивена Сигала в наш район. Если у него будет желание и время, он, возможно, заедет к нам в дацан — как раз на освящение», — рассказал настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Олег Намжилов.

Последовал буддийским правилам

В день приезда в Улан-Удэ актёра заметили в театре: он сидел в ложе вместе с супругой и смотрел спектакль на бурятском языке «Уужам Буряад». Он рассказывает зрителям об основных бурятских этносах, их культурных особенностях. Супруга переводила — монгольский и бурятский языки очень схожи.

На следующий день Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан — центр российского буддизма, куда приезжают паломники со всего мира.

Между Россией и Китаем

Вокруг происхождения Стивена Сигала ходит много слухов. Сам он не раз говорил, что в его жилах течёт немецкая, голландская, английская и еврейская кровь. Но в 2016 году актёр рассказал на федеральном канале и о том, что у него тесная связь с Россией.

«Отец был из России, из Владивостока. Также у нас есть родственники в Сибири, есть связи с Белоруссией и даже с Санкт-Петербургом. Совершенно недавно мы провели ДНК-тест и по его результатам узнали, что у нас есть предки с озера Байкал, много связей с народами Якутии».

В 2020 году появились новые неожиданные подробности. Во время поездки в Бурятию Сигал рассказал, что сделал генетический тест и узнал: его корни из Кяхты. Тогда он и решил посетить республику, а заодно Байкал, о котором давно мечтал.

В той поездку он побывал в местных дацанах, увидел национальную борьбу, выпускал мальков омуля в Байкал, познакомился с культурой и традициями старообрядцев.