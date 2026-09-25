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Томас Андерс встретился с Аллой Пугачевой на Кипре 0 218

Lifenews
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева с дочерью и Томасом Андерсом

Томас Андерс, участник группы Modern Talking, назвал Аллу Пугачеву "одной из самых значимых артисток Восточной Европы последних 50 лет". "Все мое уважение", написал исполнитель после встречи с певицей в Лимасоле.

Немецкий певец Томас Андерс поделился в социальных сетях впечатлениями от встречи с Аллой Пугачевой на Кипре. По словам артиста, легендарная певица посетила его концерт вместе с дочерью Лизой, а после выступления они смогли лично пообщаться.

"Какая особая честь! Я невероятно горжусь тем, что легендарная Алла Пугачева сегодня посетила мой концерт на Кипре вместе со своей дочерью Лизой, и что после этого мы встретились лично", - написал музыкант. Концерт Томаса Андерса на Кипре состоялся вечером в четверг, 24 сентября 2026 года, в концертном зале Monte Caputo в Лимасоле.

Музыкант назвал встречу "особенным моментом" и отметил, что Пугачева является одной из самых значимых артисток Восточной Европы последних пятидесяти лет.

Томас Андерс также поблагодарил Аллу Пугачеву и Лизу за визит и подчеркнул свое уважение к российской певице: "Все мое уважение! Спасибо, дорогая Алла и дорогая Лиза, за этот незабываемый момент!", цитирует "Немецкая волна".

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#культура #музыка #личности #социальные сети #знаменитости
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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