Советский и российский музыкант, саксофонист Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни. Он был создателем ансамбля «Арсенал», который заложил основы джаз-рока.

Умер в окружении семьи

«Ушел из жизни Алексей Семенович Козлов. Сегодня на 91-м году жизни дома в кругу близких мирно почила целая эпоха. Для нашей команды его имя никогда не было просто названием на фасаде. Все, что будет происходить здесь дальше, неизбежно будет происходить с памятью о нем. Спасибо, Алексей Семенович!», — рассказали в джаз-клубе музыканта.

Как сообщается, Алексей Козлов скончался после непродолжительной болезни. Однако точная причина его смерти не называется.

Создал первый советский джаз-роковый коллектив

Алексей Козлов родился в Москве 13 октября 1935 года. Он окончил Московский архитектурный институт, а также Второе московское областное музыкальное училище имени С.С. Прокофьева.

Музыкант начал свою карьеру как пианист на неофициальных концертах в середине 50-х годов ХХ века. В 1957-м Алексей Козлов самостоятельно освоил игру на саксофоне. Впоследствии он принял участие в создании первого в Советском Союзе джазового кафе «Молодежное», где играл до середины 1960-х.

В 1973 году Алексей Козлов создал ансамбль «Арсенал» — первый советский джаз-роковый коллектив. Он заложил основы джаз-рока, а в 1995 году «Арсенал» даже признали лучшей джазовой группой в России.

Алексей Козлов является автором около сотни джазовых композиций. Среди них — «Опасная игра», «Незнакомка» и «Связь времен». Его музыка звучит в ряде фильмов, в том числе в «Сказка на ночь», а также «Катька и Шиз». Более того, Алексей Козлов выступил автором музыки к ряду спектаклей.

Народный артист России Даниил Крамер назвал Алексея Козлова выдающимся музыкантом.

«Это почтенный возраст для тела, но для мозга музыканта это не возраст, — продолжил Даниил Крамер. — Мозг музыканта живет до последней секунды. Леша продолжал играть, выступать. Я искренне скорблю о такой потере».

По словам собеседника издания, Алексей Козлов был «великолепным знатоком традиций, что не мешало ему идти на эксперименты».