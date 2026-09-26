Арина Соболенко привлекла внимание на US Open не только своей игрой. Белорусская теннисистка появилась на корте в украшениях с драгоценными камнями общим весом 127 карат — такого количества ювелирных камней во время матча, как утверждается, прежде не носила ни одна спортсменка.

Соболенко давно превратила теннисный корт в площадку для модных экспериментов. В прошлом году на «Ролан Гаррос» она, например, играла в часах Audemars Piguet стоимостью около 45 тысяч долларов.

На этот раз спортсменка пошла еще дальше. Во время парного выступления на US Open вместе с Новаком Джоковичем она появилась в украшениях Material Good с драгоценными камнями общим весом 127 карат.

Сапфиры, гранаты и танзаниты

Комплект состоял из массивного ожерелья, серег и браслета. В украшениях использовали сапфиры, турмалины, гранаты, цирконы, шпинель, хризобериллы и танзаниты.

Различалась и огранка камней: ювелиры сочетали классические «груши» и багеты с трапециями и камнями в форме сердца.

По словам представителей Material Good, дизайн создавался под впечатлением от Нью-Йорка — его яркости, энергии и мультикультурности. Камни, привезенные из разных уголков мира, должны были подчеркнуть этот характер города.

На корте уже появлялась в 125 каратах

Это далеко не первый ювелирный эксперимент Соболенко. В мае на «Ролан Гаррос» теннисистка выходила в комплекте Material Good с 125 каратами бриллиантов и гранатов.

На Уимблдоне в июне она сменила их на украшения с изумрудами — зеленые камни отсылали к знаменитым газонам турнира.

Сотрудничество спортсменки с ювелирной маркой не ограничивается отдельными выходами. С января Соболенко является официальным послом Material Good — первым в истории бренда. Кроме того, она выпустила совместно с маркой специальную капсульную коллекцию.

Сама теннисистка объясняла, что воспринимает украшения как один из способов самовыражения — причем не только за пределами корта. Партнерство с ювелирным брендом, по ее словам, позволило по-новому экспериментировать с собственным стилем.

Яркий образ дополнила форма Nike

Драгоценности стали не единственной заметной деталью образа Соболенко на US Open. Теннисистка выбрала ярко-оранжевый комплект Nike: топ и мини-шорты, поверх которых надела сетчатое платье.

В результате спортивный выход превратился практически в модное шоу: 127 карат драгоценных камней оказались на теннисном корте вместе с одной из самых ярких форм турнира.