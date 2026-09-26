Кристиан Бейл, сыгравший Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана, воплотил в жизнь проект, над которым работал почти два десятилетия. В калифорнийском Палмдейле открылась специальная деревня для детей из приемных семей, главная задача которой — не разлучать родных братьев и сестер.

Комплекс Together California официально открыли в сентябре 2026 года. Идеей проекта Бейл загорелся еще в 2008-м, когда узнал, насколько масштабна проблема приемных детей в Калифорнии и как часто братьев и сестер после изъятия из семьи отправляют в разные дома.

Актера особенно поразило то, что дети, уже пережившие потерю привычной семьи, получают еще одну травму — расставание друг с другом. Поэтому одной из основных целей будущего центра стало создание условий, позволяющих родным братьям и сестрам оставаться вместе.

На реализацию идеи ушло около 18 лет. Бейл вместе с женой Сиби, врачом Эриком Эсраиляном и другими партнерами создал благотворительную организацию Together California. Строительство комплекса началось в 2024 году.

В результате в Палмдейле появились 12 полностью оборудованных домов. В каждом может поселиться группа до шести братьев и сестер вместе с профессионально подготовленным приемным родителем. Таким образом, даже достаточно большие семьи не придется разделять между несколькими домами.

Кроме того, на территории предусмотрены две отдельные студии. Они предназначены, в частности, для молодых людей, которые вскоре должны покинуть систему опеки и начать самостоятельную жизнь. Также построен большой общественный центр, где детям будут доступны социальные и другие необходимые услуги.

Сам комплекс задуман не как учреждение, а как обычный уютный жилой квартал. Между домами находится общий двор с игровой площадкой, где дети смогут встречаться, играть и общаться. Бейл рассказывал, что хотел создать безопасное пространство, напоминающее закрытые английские дворы, знакомые ему с детства.

Проект обошелся примерно в 22 миллиона долларов. Бейл участвовал не только как знаменитость, привлекающая внимание к инициативе: на протяжении многих лет он занимался проектом вместе с командой, участвовал во встречах и помогал собирать средства.

Первые приемные родители должны пройти специальную подготовку, после чего уже в октябре в новые дома начнут заселяться дети. Всего комплекс рассчитан примерно на 72 ребенка и их воспитателей.

Получилась почти символическая история. На экране Бейл много лет был Брюсом Уэйном, спасавшим Готэм в костюме Бэтмена. А спустя годы актер довел до конца гораздо менее эффектный, но вполне реальный проект — создал место, где дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут хотя бы не терять друг друга.