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Диана сделала первый шаг: неизвестные подробности ее последнего романа с Доди 0 215

Lifenews
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диана

История отношений принцессы Дианы и Доди аль-Файеда оказалась короткой и трагической. Однако, по свидетельствам людей, наблюдавших за парой летом 1997 года, начало этого романа выглядело совсем не так, как можно было предположить: инициативу якобы проявила сама Диана.

После официального развода с принцем Чарльзом в 1996 году Диана оставалась одной из самых фотографируемых женщин планеты. Папарацци буквально преследовали ее, пытаясь узнать подробности жизни бывшей жены наследника британского престола.

При этом после развода отношения Дианы и Чарльза, по свидетельствам современников, стали спокойнее. Освободившись от королевских обязательств, принцесса могла больше времени посвящать благотворительности и собственной жизни.

От Хасната Хана к Доди

Одним из самых известных романов Дианы были ее отношения с хирургом Хаснатом Ханом. После их расставания в жизни принцессы появился Доди аль-Файед — сын египетского бизнесмена Мохаммеда аль-Файеда, которому принадлежал лондонский универмаг Harrods.

Доди занимался кинопродюсированием. Впервые с Дианой он встретился еще в 1986 году на матче по поло, а спустя несколько лет, в 1992-м, они вновь увиделись на кинопремьере.

Однако о романтических отношениях между ними заговорили только летом 1997 года.

В начале того года Диана рассказывала друзьям, что Мохаммед аль-Файед убеждает ее: она и его сын прекрасно подходят друг другу. Вскоре принцессу стали приглашать отдохнуть на семейной яхте аль-Файедов. Диана приехала на Лазурный берег вместе с сыновьями.

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Королевский биограф Говард Ходжсон впоследствии писал, что отец Доди рассчитывал: принцессе будет приятно общество мужчины, более близкого ей по возрасту. Самого Доди он характеризовал как мягкого и стремящегося доставить удовольствие окружающим.

Первый шаг якобы сделала Диана

Самая любопытная версия начала романа появилась в книге Ходжсона «Чарльз — человек, который будет королем», вышедшей в 2007 году.

По утверждению биографа, именно Диана взяла инициативу в свои руки.

Однажды после ужина на яхте Доди случайно уронил на пол фрукт. Диана подняла его и шутливо бросила в мужчину. Завязалась импровизированная игра: они начали гоняться друг за другом по яхте, смеяться и дурачиться.

Один из очевидцев впоследствии рассказывал Ходжсону, что Диана и Доди в тот момент вели себя практически как дети. В какой-то момент шутливая возня прекратилась — и они просто остановились и посмотрели друг на друга.

Именно этот эпизод биограф считал одним из моментов, когда дружеское общение стало превращаться в романтическое.

Что могло их сблизить

Точно установить, когда именно отношения Дианы и Доди перешли грань дружбы, невозможно. Однако высказывалось предположение, что их сближали в том числе похожие детские переживания.

Оба в раннем возрасте столкнулись с разводом родителей и непростыми семейными обстоятельствами.

Кроме того, по словам друзей Дианы, к тому моменту принцесса еще переживала последствия собственного развода и болезненного расставания с Хаснатом Ханом.

Роман с Доди стал последним в жизни принцессы. Лето 1997 года, начавшееся с отдыха на Средиземном море, закончилось трагедией: 31 августа Диана и Доди погибли в автомобильной аварии в Париже.

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#развод #отношения #роман
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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