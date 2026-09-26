Зельда Уильямс резко выступила против созданных искусственным интеллектом роликов с ее покойным отцом. Поводом стало очередное фальшивое видео, в котором Робин Уильямс якобы рассуждает о теориях заговора. По словам его дочери, актер никогда не произносил приписываемых ему слов.**

Как пишет Entrevue, Зельда Уильямс столкнулась с роликом, который распространялся в социальных сетях под видом личной записи ее отца. На самом деле, утверждает она, изображение и голос актера были сгенерированы искусственным интеллектом.

«Этот голос роботизированный и ужасный»

По словам Зельды, подделку сложно принять за настоящего Робина Уильямса. Особенно ее возмутило, что некоторые поклонники актера поверили увиденному.

Она заявила, что человек, знакомый с фильмами ее отца, должен заметить искусственность голоса. Сам ролик Зельда назвала явно созданным с помощью ИИ и «даже не особенно убедительным».

Но главным для нее оказался не вопрос качества дипфейка, а само использование умершего человека для распространения чужих взглядов.

«Оставьте его в покое и дайте ему покоиться с миром», — обратилась она к создателям подобных видео.

А затем добавила еще жестче:

«То, что его нет, не означает, что он теперь ваша марионетка. Проявите хоть немного стыда».

«Не используйте мертвеца, чтобы сделать свои слова убедительнее»

Зельда считает особенно недопустимым использование известности Робина Уильямса для продвижения идей, которых сам актер не высказывал.

Она также задалась вопросом: если человеку для защиты собственной позиции необходимо заставить умершую знаменитость искусственно произносить нужные слова, то кто в таком случае действительно занимается манипуляцией общественным мнением?

Это уже не первый раз, когда дочь актера выступает против цифрового «воскрешения» отца. В октябре 2025 года она просила пользователей прекратить присылать ей созданные ИИ видео с Робином Уильямсом.

Тогда Зельда прямо сказала, что не хочет видеть подобные ролики и не воспринимает их как дань памяти отцу.

Робин Уильямс предусмотрел защиту своего образа

Как отмечает Entrevue, еще при жизни Робин Уильямс предусмотрел ограничения на коммерческое использование после смерти своего имени, подписи, фотографий и изображения.

Ограничения рассчитаны на 25 лет после его смерти — до 2039 года. При этом соответствующие положения появились задолго до нынешнего стремительного развития генеративного ИИ, способного имитировать внешность и голос человека.

Робин Уильямс умер в августе 2014 года в возрасте 63 лет. Его дети Зак, Зельда и Коди также занимаются официальным аккаунтом актера в Instagram, где публикуют подлинные фотографии, видео и материалы из его жизни.

И чем реалистичнее становятся дипфейки, тем острее звучит требование Зельды Уильямс: память об умершем человеке не дает права превращать его в цифрового персонажа, которому можно приписать любые слова.