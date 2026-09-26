Личная жизнь Марии Порошиной складывалась не менее насыщенно, чем ее актерская карьера. Первый серьезный роман начался еще в студенческие годы, затем последовали многолетний союз, рождение пятерых детей и болезненные расставания. А в 2026 году в жизни актрисы произошел новый поворот.

Первым серьезным избранником Марии Порошиной стал Гоша Куценко. Они познакомились, когда будущая звезда училась в Школе-студии МХАТ. Разница в возрасте — Куценко старше Марии на шесть лет — отношениям не помешала. Роман развивался стремительно, и вскоре молодые актеры стали жить вместе.

Мария Порошина и Гоша Куценко.

В 1996 году у пары родилась дочь Полина. Официально отношения Порошина и Куценко так и не зарегистрировали, а примерно через пять лет совместная жизнь закончилась. Причиной расставания стала измена Куценко. Позднее актер признавался, что из-за мимолетной связи потерял женщину, которую действительно любил.

Поначалу Мария тяжело переживала случившееся, однако со временем бывшим возлюбленным удалось наладить отношения. Куценко продолжил активно участвовать в жизни дочери и впоследствии неоднократно поддерживал Порошину в сложные периоды.

Полина пошла по стопам родителей. Она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина с красным дипломом, стала актрисой, играет в театре и кино, а также преподает актерское мастерство.

Семья с Ильей Древновым

Позже, во время работы в театре «Ленком», Порошина познакомилась с актером Ильей Древновым. По словам актрисы, сильные чувства возникли не сразу — лишь примерно через полгода она поняла, что отношения становятся серьезными.

Мария Порошина и Илья Древнов.

Пара начала жить вместе. В сентябре 2005 года родилась их первая дочь Серафима, спустя пять лет — Аграфена. Позднее Порошина и Древнов официально оформили отношения.

В 2016 году семья стала еще больше — на свет появилась дочь Глафира.

Однако сохранить брак супругам не удалось. В прессе появлялись различные версии причин разрыва, но сама Порошина долго предпочитала не обсуждать подробности. Позже она говорила, что между супругами накапливались разногласия и проявилась несовместимость характеров. При этом актриса подчеркивала, что благодарна Илье за прожитые вместе годы и их дочерей.

В сентябре 2018 года стало известно, что после примерно 17 лет совместной жизни Порошина и Древнов расстались.

Дочери Марии Порошиной.

Пятый ребенок и тайна отцовства

К моменту развода выяснилось, что Мария снова ждет ребенка, причем отцом малыша был не Древнов.

В январе 2019 года 45-летняя на тот момент актриса стала мамой в пятый раз. После четырех дочерей у нее родился долгожданный сын, которого назвали Андреем.

Личность его отца Порошина раскрывать не стала. Известно было лишь то, что мужчина живет за пределами России.

Появлялись многочисленные версии. В частности, отцовство приписывали давнему коллеге Порошиной Ярославу Бойко. Сами актеры тогда подобные предположения опровергали, а Мария продолжала оберегать личную жизнь от постороннего внимания.

Несмотря на рождение пятого ребенка, надолго уходить из профессии Порошина не стала. Она быстро вернулась к работе, а позднее приняла участие в телешоу «Танцы со звездами», где выступала вместе с Евгением Раевым и дошла до финала.

Пятеро детей и хорошие отношения с бывшими

Сегодня Порошина — мама четырех дочерей и сына: Полины, Серафимы, Аграфены, Глафиры и Андрея. Сама актриса старается максимально ограждать семью от излишнего внимания прессы.

При этом ей удалось сохранить отношения с бывшими партнерами. Куценко продолжает поддерживать старшую дочь Полину, а Древнов, по его словам, регулярно общается со своими дочерьми.

Особенно примечательно, что с годами связь Порошиной и Куценко превратилась практически в дружескую: актер помогал бывшей возлюбленной не только в бытовых и материальных вопросах, но и поддерживал ее в тяжелые моменты жизни.

Новый поворот в 2026 году

Однако история личной жизни актрисы получила неожиданное продолжение. Согласно опубликованным в 2026 году сведениям, Мария Порошина вышла замуж за актера Ярослава Бойко. О свадьбе стало известно лишь в июне, хотя сама церемония состоялась еще зимой.

Мария Порошина и Ярослав Бойко.

Таким образом, человек, которому много лет приписывали роман с Порошиной и которого когда-то называли возможным отцом ее сына, в итоге действительно стал ее супругом.

Сын Андрей.

Сама актриса по-прежнему предпочитает не превращать личную жизнь в публичное шоу. И если о ее ролях и новых проектах известно многое, семейные подробности Порошина раскрывает крайне редко.