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Правда ли, что отдых на море помогает забеременеть? 1 356

Lifenews
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отдых на море

Говорят, что морской отдых помогает семейным парам завести ребёнка. Есть в этом зерно истины?

Отдых на море снижает стресс. И это, пожалуй, главный фактор, поясняет доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

«Хронический стресс повышает уровень гормона кортизола, который способен подавлять овуляцию. Море и смена обстановки снижают тревожность, и гормональный фон стабилизируется.

Также солнечные ванны запускают синтез витамина D. Дефицит витамина D связывают со снижением качества яйцеклеток и уровнем прогестерона - гормона, важного для наступления и сохранения беременности», - отмечает эксперт.

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#море #отдых #беременность #стресс #витамин д
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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