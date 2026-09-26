Говорят, что морской отдых помогает семейным парам завести ребёнка. Есть в этом зерно истины?

Отдых на море снижает стресс. И это, пожалуй, главный фактор, поясняет доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

«Хронический стресс повышает уровень гормона кортизола, который способен подавлять овуляцию. Море и смена обстановки снижают тревожность, и гормональный фон стабилизируется.

Также солнечные ванны запускают синтез витамина D. Дефицит витамина D связывают со снижением качества яйцеклеток и уровнем прогестерона - гормона, важного для наступления и сохранения беременности», - отмечает эксперт.