Народный артист Стас Михайлов признался, что они с супругой Инной не всегда понимают друг друга. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

Певец заявил, что они с Инной «далеко не идеальные люди», у обоих «горячий характер».

Михайлов отметил, что причиной их ссор были простые бытовые вещи, но несмотря на это, в серьезных вопросах они оставались командой и дополняли друг друга.

По его словам, главное в отношениях — не страсть, меняющаяся со временем, а доверие. Михайлов также признался, что хотел видеть рядом с собой близкого человека — «друга, который не предаст».

Напомним, что вечером 20 сентября супруга Стаса Михайлова Инна написала на своей странице в соцсетях, что они с артистом больше не вместе.