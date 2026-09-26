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Стас Михайлов раскрыл правду о браке на фоне расставания 2 744

Lifenews
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стас Михайлов с женой

Народный артист Стас Михайлов признался, что они с супругой Инной не всегда понимают друг друга. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

Певец заявил, что они с Инной «далеко не идеальные люди», у обоих «горячий характер».

Михайлов отметил, что причиной их ссор были простые бытовые вещи, но несмотря на это, в серьезных вопросах они оставались командой и дополняли друг друга.

По его словам, главное в отношениях — не страсть, меняющаяся со временем, а доверие. Михайлов также признался, что хотел видеть рядом с собой близкого человека — «друга, который не предаст».

Напомним, что вечером 20 сентября супруга Стаса Михайлова Инна написала на своей странице в соцсетях, что они с артистом больше не вместе.

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#звезды #развод #брак #личности #семья #отношения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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