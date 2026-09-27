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Билет в неизвестность: пассажиры Wizz Air до посадки не знали, куда летят 0 266

Lifenews
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пассажиры специального рейса Wizz Air 25 сентября вылетели из Варшавы, не зная даже страны назначения.

ChatGPT

Пассажиры специального рейса Wizz Air 25 сентября вылетели из Варшавы, не зная даже страны назначения. Перед поездкой им дали только несколько подсказок о погоде и вещах, которые стоит взять с собой, а в аэропорту привычного пункта назначения на табло не было. Даже после посадки на борт маршрут оставался неизвестным.

Тайна раскрылась лишь в конце путешествия: самолет направлялся в Тирану — столицу Албании. При заходе на посадку пассажиры смогли окончательно понять, где проведут следующие несколько дней.

Перед вылетом участникам сообщили, что в пункте назначения ожидается около +22…+24 градусов, и посоветовали взять купальники, солнцезащитные очки и дождевики. Уже в аэропорту появилась еще одна подсказка: стало известно, что самолет покинет Шенгенскую зону. Но даже это оставляло множество возможных направлений.

Необычный рейс стал финалом первой польской акции Wizz Air #LetsGetLost. Места на него нельзя было купить: авиакомпания разыграла путешествие среди пользователей Instagram. Победителями стали 25 человек, каждому разрешили взять одного спутника — таким образом, конкурс предусматривал поездку для 50 человек. На борту также находились приглашенные интернет-блогеры.

В Тиране участников ждало четырехдневное путешествие с местной кухней, культурой и заранее не раскрытыми развлечениями. Wizz Air уже проводила подобные рейсы-сюрпризы в других странах, однако в Польше акция состоялась впервые.

Интерес к загадочному рейсу возник даже у тех, кто остался на земле: непосредственно перед посадкой за самолетом через Flightradar24 следили более 3000 пользователей. Примерно в 13:30 интрига окончательно разрешилась — лайнер начал снижение над Тираной.

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#авиация #instagram #конкурс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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