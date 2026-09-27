Пассажиры специального рейса Wizz Air 25 сентября вылетели из Варшавы, не зная даже страны назначения. Перед поездкой им дали только несколько подсказок о погоде и вещах, которые стоит взять с собой, а в аэропорту привычного пункта назначения на табло не было. Даже после посадки на борт маршрут оставался неизвестным.

Тайна раскрылась лишь в конце путешествия: самолет направлялся в Тирану — столицу Албании. При заходе на посадку пассажиры смогли окончательно понять, где проведут следующие несколько дней.

Перед вылетом участникам сообщили, что в пункте назначения ожидается около +22…+24 градусов, и посоветовали взять купальники, солнцезащитные очки и дождевики. Уже в аэропорту появилась еще одна подсказка: стало известно, что самолет покинет Шенгенскую зону. Но даже это оставляло множество возможных направлений.

Необычный рейс стал финалом первой польской акции Wizz Air #LetsGetLost. Места на него нельзя было купить: авиакомпания разыграла путешествие среди пользователей Instagram. Победителями стали 25 человек, каждому разрешили взять одного спутника — таким образом, конкурс предусматривал поездку для 50 человек. На борту также находились приглашенные интернет-блогеры.

В Тиране участников ждало четырехдневное путешествие с местной кухней, культурой и заранее не раскрытыми развлечениями. Wizz Air уже проводила подобные рейсы-сюрпризы в других странах, однако в Польше акция состоялась впервые.

Интерес к загадочному рейсу возник даже у тех, кто остался на земле: непосредственно перед посадкой за самолетом через Flightradar24 следили более 3000 пользователей. Примерно в 13:30 интрига окончательно разрешилась — лайнер начал снижение над Тираной.