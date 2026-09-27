Вы бы отправились на экскурсию по кладбищу? В социальных сетях внимание привлёк призыв отправиться на экскурсию по Смилтенскому кладбищу. На специальном мероприятии, которое прошло сегодня, у каждого желающего за плату была возможность принять участие в двухчасовой экскурсии, чтобы узнать истории жизни выдающихся жителей Смилтене и через них познакомиться также с историей города и Латвии.

В субботу, 26 сентября, в 12.00 на городском кладбище Смилтене состоялась последняя в этом году открытая экскурсия, которую организует музей Смилтенского края в сотрудничестве с Туристическим информационным центром Смилтенского края. Стоимость участия — 3 евро для взрослых, 2 евро для школьников и пенсионеров. Для отдельных групп жителей — бесплатно.

Как сообщает музей Смилтенского края, во время экскурсии её участникам показывают места упокоения выдающихся учителей, писателей, художников и общественных деятелей, одновременно знакомя с историями жизни этих людей.

Особое место в экскурсии отведено людям, которые боролись за свободу и независимость Латвии. Среди похороненных на Смилтенском кладбище есть также несколько кавалеров ордена Лачплесиса.

Один из людей, о котором во время экскурсии можно узнать больше, — Петерис Криевс. Он плечом к плечу сражался вместе с первым командующим вооружёнными силами Временного правительства Латвии Оскаром Калпаком и вместе с ним пал на поле боя.

LA.LV заметил, что в сети “Threads” такое мероприятие у некоторых людей вызвало удивление. Это заставляет задуматься — действительно ли экскурсия по кладбищу является чем-то необычным?

Хотя словосочетание «экскурсия по кладбищу» может привлекать внимание и кому-то даже показаться непривычным, в других странах мира знакомство с историческими кладбищами в сопровождении гида уже давно стало неотъемлемой частью культуры и туризма. Один из самых известных примеров — кладбище Пер-Лашез в Париже. Это не только место захоронений, но и одна из достопримечательностей столицы Франции, которую ежегодно посещают миллионы людей.

На Пер-Лашез похоронены многие всемирно известные личности — солист группы “The Doors” Джим Моррисон, писатель Оскар Уайльд, композитор Фредерик Шопен, певица Эдит Пиаф и другие. Посетителям предлагаются экскурсии, во время которых можно познакомиться не только с местами упокоения знаменитых людей, но и с историей кладбища, архитектурой и памятниками.

Также историческое кладбище “Green-Wood” в Нью-Йорке позиционируется гораздо шире, чем просто место захоронения. Там можно отправиться на экскурсии, пользоваться картами и аудиогидами, знакомясь с историей, искусством, архитектурой и природой кладбища.

В свою очередь, на Арлингтонском национальном кладбище в США, где похоронены многие выдающиеся военные и государственные деятели, доступны организованные экскурсии и пешеходные маршруты. По обширной территории также курсирует специальный туристический транспорт, на котором посетители могут добраться до самых значимых мест, в том числе до могилы бывшего президента США Джона Кеннеди и Могилы Неизвестного солдата — мемориального места павшим на войне, чьи личности не были установлены.

Также тематика экскурсий не всегда связана только со смертью и захоронениями. Например, на Новом кладбище Белграда предлагаются тематические экскурсии о писателях и поэтах, актёрах, исторических личностях и даже о любовных историях выдающихся людей.

Таким образом, предлагаемая в Смилтене экскурсия за три евро в мировом контексте вовсе не является чем-то уникальным или необычным. И в этом случае в центре внимания находится не смерть сама по себе — кладбище становится местом, через которое можно рассказать о судьбах конкретных людей, а вместе с ними и о части истории города и Латвии.