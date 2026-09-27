По новому рейтингу Passport Reports Латвия занимает 16-е место в мире , деля эту позицию с Хорватией.

Владельцам латвийского паспорта доступны 172 направления без предварительного получения обычной визы: 118 — полностью безвизовые, 44 — с визой по прибытии и 10 — с электронным разрешением eTA. Предварительная виза требуется для 26 направлений.

Причём 20 сентября Латвия поднялась с 18-го на 16-е место. Одной из последних перемен стало упрощение поездок в Лаос: вместо предварительной визы теперь доступна виза по прибытии.

Среди стран Балтии позиции сейчас такие: Латвия — 16-я, Эстония — 21-я, Литва — 23-я. У Литвы Mobility Score составляет 170: 116 безвизовых направлений, 44 с визой по прибытии и 10 с eTA.

На вершине рейтинга находится ОАЭ — 1-е место, затем Сингапур, а Испания стала обладателем самого сильного паспорта Европы и занимает 3-е место в мире. Испанцам доступны 121 страна без визы, 42 — с визой по прибытии и 11 — с eTA. Далее идут Малайзия и Люксембург.

Таким образом, латвийский паспорт остаётся одним из самых удобных для путешествий: его владельцам доступны 172 направления без необходимости заранее оформлять обычную визу. А в своеобразном балтийском соревновании Латвия на этот раз оказалась впереди обеих соседок — Эстонии и Литвы.