В Калифорнии восьмилетний мальчик выжил после того, как провел почти десять минут под водой, и спустя всего три дня вышел из больницы без повреждений мозга. Врачи назвали его восстановление чудом.

Как сообщает CBS Los Angeles, происшествие случилось 1 августа во время вечеринки у бассейна в Ирвайне. Восьмилетний Кингсли Сетиаван играл с другими детьми на мелководье, используя надувные нарукавники. Его отец Эрик Сетиаван ненадолго отвлекся. По словам мужчины, он успел сделать всего 14 шагов, прежде чем обнаружил, что сына рядом нет.

Отец сначала проверил джакузи, туалет и площадку возле барбекю, а затем подошел к глубокой части бассейна. Там он увидел сына, лежавшего лицом вниз на дне. Предполагается, что нарукавники могли соскользнуть с ребенка. Эрик немедленно прыгнул в воду, вытащил мальчика и начал сердечно-легочную реанимацию.

По счастливому совпадению неподалеку находились сотрудники полиции Ирвайна Алекс Мендоса и Рамон Лерма. Получив вызов, они быстро прибыли на место и продолжили реанимацию. Ребенок оставался без сознания, из его дыхательных путей выходили вода и слизь.

Примерно через пять минут реанимации полицейским удалось обнаружить пульс. Вскоре прибыли парамедики и доставили Кингсли в больницу.

Несмотря на то что мальчик, по сообщениям СМИ, находился под водой почти десять минут, последствия оказались значительно легче, чем опасались его близкие и спасатели. Через три дня Кингсли выписали домой без повреждений мозга.

Спустя несколько недель семья встретилась с полицейскими, участвовавшими в спасении. Сам Кингсли поблагодарил их за спасенную жизнь. После этого случая полиция Ирвайна вновь напомнила родителям о необходимости постоянно следить за детьми возле воды, даже если они используют нарукавники или другие средства плавучести.