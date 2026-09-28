Барак Обама стал рекордсменом среди американских президентов по числу представителей животного и растительного мира, получивших название в их честь. По данным научных изданий и обзоров, имя 44-го президента США носят по меньшей мере 14 различных видов, от редких насекомых и рыб до древних ископаемых организмов.

Первым организмом, получившим такое имя, стал оранжево-красный лишайник Caloplaca obamae, обнаруженный на одном из островов у побережья Калифорнии в 2007 году.

Исследователи выбрали это название в знак поддержки экологической политики и внимания президента к научному образованию. Позднее этот список пополнился самыми разнообразными существами.

Среди них калифорнийский паук-ловушечник Aptostichus barackobamai, африканский волосатик Paragordius obamai, а также вымершая насекомоядная ящерица Obamadon gracilis, зубы которой напомнили палеонтологам улыбку политика.

Многие биологи объясняют свой выбор уважением к усилиям администрации в сфере защиты окружающей среды и развития чистой энергии.

Так, в честь президента назвали ярко окрашенную рыбу-дартер Etheostoma obama в Теннесси, а также западного полосатого пуховика Nystalus obamai из лесов Амазонии.

Некоторые ученые уверены, что подобные названия помогают привлечь внимание широкой общественности к проблемам сохранения редких экосистем и биоразнообразия на планете.

Ближайшим соперником Барака Обамы по числу подобных научных посвящений остается Теодор Рузвельт, чьим именем назвали по меньшей мере 7 различных видов животных.

Как сообщило издание IFLScience, общее число таких открытий делает бывшего главу Белого дома абсолютным лидером в истории таксономии среди всех американских лидеров.