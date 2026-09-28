На церемонии MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе Тейлор Свифт получила три награды, включая главную — за лучшее видео года. Благодаря этому певица стала рекордсменкой по количеству премий MTV VMA.

На церемонии вручения премии MTV Video Music Awards (MTV VMA), прошедшей в воскресенье в Лос-Анджелесе, Тейлор Свифт получила три награды, в том числе за лучшее видео года, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DPA.

До нынешней церемонии у Свифт и Мадонны было по 30 наград MTV VMA. После воскресной церемонии Свифт стала самой титулованной артисткой в истории премии.

Певица победила в номинациях «Видео года», «Лучшая режиссура», а также получила специальную награду в категории «Артист-режиссер».

Главную награду — «Видео года» — ей принес клип The Fate of Ophelia, а приз за лучшую режиссуру она получила за клип Opalite.

Мадонна, которая была номинирована в 13 категориях, завоевала две награды — премию «Артист года», а также приз за лучшую совместную работу с Сабриной Карпентер за песню Bring Your Love.