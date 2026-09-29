Трогательный кадр со звездой "Крепкого орешка" опубликовала его 32-летняя дочь Таллула Уиллис, которая недавно вышла замуж. Снимком девушка поделилась в своем Instagram, коротко подписав его: "Как мило".

На фото дочь голливудской звезды нежно целует отца, позируя рядом с ним. Брюс Уиллис при этом улыбается.

В комментариях пользователи выразили восхищение трогательным снимком:

"Такой милый и красивый", "Люблю, люблю, люблю", "Безусловная любовь", "Легенда", "Самый милый". "Красавчик", "Океан любви ему", "Здорово! Передавай привет папе и скажи, чтобы у него был классный день".

Напомним, несколько лет назад у Брюса Уиллиса выявили афазию - нарушение, которое постепенно сказалось на его речи и способности нормально общаться. В 2023 году семья актера сообщила, что заболевание прогрессирует, а после дополнительного обследования врачи уточнили диагноз: у звезды "Крепкого орешка" обнаружили лобно-височную деменцию (фронтотемпоральная деменция FTD).

С течением болезни Уиллис все больше теряет возможность выражать свои мысли словами. В сентябре 2026 года его жена, бывшая модель Эмма Хеминг Уиллис, рассказала, что близкие постепенно заметили, как из речи актера исчезают слова. По ее словам, семье пришлось перестроить привычную жизнь и научиться принимать изменения, связанные с заболеванием. Поначалу Хеминг было особенно тяжело справляться с происходящим, однако со временем она и другие близкие научились поддерживать Брюса и друг друга.

В январе 2026 года жена актера также рассказывала, что Брюс Уиллис не осознает собственного диагноза и не понимает, что с ним происходит.