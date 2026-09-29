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Кашпировский стал отцом в 86 лет. Это - реально? 0 282

Lifenews
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кашпировский

Телезвезда 90-х Анатолий Кашпировский стал отцом в 86 лет. В прошлом году третья супруга знаменитости Гулизар, которая моложе его на 33 года, родила дочь.

В комментарии журналистам профессор, доктор медицинских наук врач-гериатр Юрий Конев отметил, что стать отцом в возрасте Кашпировского естественным путем затруднительно.

«Нормальная половая функция в 86 лет - большая редкость», — сказал он.

При этом эксперт уточнил, что отцом мужчина в таком возрасте может стать с помощью искусственного оплодотворения.

«Это достаточно сложный вопрос. Тут ещё важен биологический возраст отца, который может значительно отставать от календарного», — добавил Конев.

Известно, что Анатолий Кашпировский серьезно занимался спортом. Он является мастером спорта СССР по тяжелой атлетике.

Штангой он увлекся еще в молодости, во время учебы в медицинском институте, и на протяжении многих лет поддерживал физическую форму. В 1987 году Кашпировский официально работал врачом-психотерапевтом сборной СССР по тяжелой атлетике.

Широкой публике Анатолий Кашпировский стал известный в 1990-е годы. Он знаменитые телевизионные сеансы, а его фраза «даю установку» стала нарицательной. В 1995 году он уехал в США, но вернулся в Россию в нулевых. Вторая волна популярности Кашпировского началась в 2020-м. Помимо маленькой дочери у него есть двое взрослых детей от предыдущего брака.

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#тяжелая атлетика #медицина #спорт #семья #возраст
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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