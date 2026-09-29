Австралийские пожарные вновь стали героями знаменитого благотворительного календаря. Для выпуска на 2027 год они традиционно снялись с обнаженным торсом, а компанию им составили котята, щенки, лошади и другие животные.

В этом году проект оказался особенно масштабным: организаторы подготовили сразу пять вариантов календаря — «Собака», «Кошка», «Лошадь», «Разные животные» и «Герой», в котором представлены персональные портреты пожарных.

В кадре — спасенные котята

Одними из участников фотосессии стали бездомные котята, спасенные волонтерами организации Best Friends Feline. Например, героем майской страницы стал пожарный Кейн, позирующий вместе с котенком по имени Макиато.

Проект давно сочетает эффектные фотографии с благотворительностью. Часть средств от продажи календарей направляется организациям, занимающимся спасением животных, а также программам помощи при стихийных бедствиях и оказания первой помощи.

Уже более 3,5 миллиона долларов

Календарь с настоящими австралийскими пожарными выходит уже 34 года и давно приобрел поклонников далеко за пределами Австралии.

За время существования проекта, как сообщается в материале, удалось собрать на благотворительность более 3,5 миллиона долларов. Календари на 2027 год также планируется распространять по всему миру.

Котята, щенки и мускулистые пожарные вновь оказались формулой, которая привлекает внимание к благотворительности: эффектные фотографии помогают собирать деньги для тех, кому действительно нужна помощь.