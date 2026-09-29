Упавший на пол кусок еды можно быстро поднять и спокойно съесть, если не прошло пяти секунд? Популярное правило оказалось мифом: бактериям может хватить меньше секунды , чтобы перебраться с загрязненной поверхности на пищу. Причем особенно быстро они «цепляются» к сочным продуктам.

Как пишет Science Blog, вывод основан на эксперименте исследователей Ратгерского университета Робин Миранды и Дональда Шаффнера, опубликованном еще в 2016 году в журнале Applied and Environmental Microbiology. Ученые провели 2560 отдельных испытаний, проверяя, как на перенос бактерий влияют тип поверхности, продукт и продолжительность контакта.

Роняли с высоты 12,5 сантиметра

Экспериментаторы использовали четыре поверхности: нержавеющую сталь, керамическую плитку, ламинат из клена и ковровое покрытие.

На них роняли четыре вида продуктов: арбуз, белый хлеб, хлеб с маслом и клубничные жевательные конфеты.

Время контакта тоже различалось: менее одной секунды, пять секунд, 30 секунд и пять минут.

В качестве микроорганизма использовали Enterobacter aerogenes — бактерию, выбранную исследователями как непатогенную модель. Поверхности специально загрязняли, а затем оставляли примерно на пять часов. Еду роняли с высоты 12,5 сантиметра.

После каждого испытания продукт помещали в стерильный пакет и исследовали. Никто, разумеется, экспериментальную еду не ел.

Арбуз оказался рекордсменом

Самым уязвимым продуктом оказался арбуз. В некоторых условиях на него переходило до 97% доступных бактерий.

Главную роль сыграла влага. Как объяснял Шаффнер, бактерии сами не передвигаются — переносить их помогает жидкость. Поэтому влажная поверхность арбуза создает особенно благоприятные условия для практически мгновенного переноса микроорганизмов.

Меньше всего бактерий в эксперименте собирали жевательные конфеты. Хлеб и хлеб с маслом занимали промежуточное положение, причем результаты заметно менялись от опыта к опыту.

Таким образом, важна не только продолжительность контакта. Огромное значение имеют влажность и структура самого продукта.

Неожиданный результат показал ковер

Еще один любопытный результат касался поверхности. В некоторых условиях с коврового покрытия на продукты переходило всего около 0,2% бактерий, тогда как плитка и нержавеющая сталь могли передавать гораздо больше.

Исследователи объясняют это особенностями коврового покрытия: волокна удерживают бактерии, а из-за ворса продукт непосредственно соприкасается лишь с частью поверхности.

Это, конечно, не означает, что упавшую на ковер еду безопасно есть. Речь лишь о том, что в условиях эксперимента ковер передавал микроорганизмы хуже некоторых твердых поверхностей.

Пять секунд здесь ни при чем

Подобные эксперименты проводились и раньше. Еще в 2003 году школьница-практикант Джиллиан Кларк в Университете Иллинойса загрязняла лабораторную плитку кишечной палочкой и роняла на нее печенье и жевательные конфеты. Бактерии переходили на продукты в течение пяти секунд. За эту работу Кларк впоследствии получила шуточную Игнобелевскую премию в области общественного здравоохранения.

В 2007 году исследователи Университета Клемсона изучали перенос сальмонеллы с плитки, дерева и коврового покрытия на хлеб и колбасу. Они также обнаружили, что продолжительность контакта имеет значение, но далеко не является единственным фактором.

Но и паниковать из-за каждого упавшего кусочка не стоит

Авторы Science Blog обращают внимание на важное ограничение эксперимента Ратгерского университета. Поверхности намеренно загрязняли очень большим количеством бактерий — примерно 10 миллионами клеток на участок площадью 25 квадратных сантиметров. Обычный сухой домашний пол совсем не обязательно имеет такую бактериальную нагрузку.

Поэтому реальный риск зависит прежде всего от того, куда именно упала еда и чем загрязнена поверхность. Сухой пол в доме, где никто не болеет, — одна ситуация. Место возле мусорного ведра или участок пола, куда недавно попал сок сырого мяса, — совершенно другая.

Главный вывод эксперимента прост: отсчет пяти секунд не делает упавшую пищу безопасной. Бактерии способны перейти на нее практически мгновенно, а влажные продукты вроде арбуза могут собрать особенно много микроорганизмов.