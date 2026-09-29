Добавка для суставов, которую долгое время считали безопасной, оказалась в центре пристального внимания после исследования американских ученых.

Популярная пищевая добавка, которую миллионы людей принимают для облегчения проблем с суставами и защиты хрящевой ткани, оказалась под пристальным вниманием исследователей. Речь идет о глюкозамине – препарате, который долгое время считался безвредным.

Как пишет венгерское издание HVG, новое американское исследование выявило механизм в метаболизме мозга, который может быть связан с ускоренным развитием деменции. Особое внимание исследователи уделили людям, у которых уже появились первые признаки когнитивного ухудшения.

Что показало исследование

Исследование провела группа ученых из Университета Флориды. Его результаты были опубликованы в журнале Nature Metabolism. По данным исследователей, употребление глюкозамина может быть связано с более быстрым прогрессированием болезни Альцгеймера. Также у людей, страдающих этим заболеванием, выявили повышенный риск смерти.

Глюкозамин широко используется для облегчения суставных проблем и поддержания хрящевой ткани. Особенно часто его принимают люди пожилого возраста, для которых проблемы опорно-двигательного аппарата становятся все более распространенными.

В то же время новые результаты привлекли внимание к возможным рискам приема добавки для людей, у которых уже началось когнитивное ухудшение. Исследователи связывают это с механизмами метаболизма мозга, которые могут влиять на течение деменции.