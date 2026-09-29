Знаменитый греческий исполнитель, 54-летний Йоргос Мазонакис умер в клинике в Колонаки, в центре Афин. Певец пришел туда на плазмаферез — процедуру, которую коммерческие центры предлагают для омоложения. Во время сеанса у артиста произошла остановка сердца.

После трагедии полиция задержала владельцев клиники — супругов-врачей Иоанну Гаку и Илиаса Теодоропулоса. Сначала их подозревали в неоказании помощи, повлекшем смерть. После изучения цифровых данных обвинение ужесточили: врачам вменили убийство с возможным умыслом. Оба отрицают вину, до суда их оставили под стражей.

Хронология событий

Одной из главных улик стали данные аппарата для плазмафереза. Согласно материалам следствия, Мазонакиса подключили к системе в 14:14, а через 11 минут появился первый сигнал тревоги. Несмотря на это, процедуру не остановили — началась прокачка крови. Спустя 7 минут врач заметила, что пациент потерял сознание, и, по данным расследования, сфотографировала его и отправила снимок знакомому.

Аппарат остановили в 15:22, однако пациент оставался подключенным еще около 23 минут. В 15:45 система снова подала сигнал. Скорую, по данным следствия, вызвали только в 16:21. Отдельный интерес вызвали данные телефона врача: следователи обнаружили поисковые запросы в ChatGPT с инструкциями по проведению реанимации.

У защиты своя версия. Врач утверждает, что состояние Мазонакиса резко ухудшилось после 16:00, а сигналы аппарата были связаны с катетером. Медик считает, что вопросы должны вызывать действия бригады скорой помощи.

Почему возникли претензии к клинике

Расследование касается и законности работы учреждения. Министр здравоохранения Греции Адонис Георгиадис заявил, что оно было зарегистрировано как кабинет общей врачебной практики, а не медицинский центр и не имело права проводить плазмаферез.

Во время обыска обнаружили два аппарата. Афинская медицинская ассоциация заявила, что не выдавала разрешение на их использование. Кроме того, профессор Анастасия Котаниду заявила, что у певца не было медицинских показаний для плазмафереза. По ее словам, метод предназначен для конкретных заболеваний и не имеет доказанного эффекта омоложения.

Что показало вскрытие

Окончательная причина смерти пока не установлена. Вскрытие не выявило признаков недавнего инфаркта, а состояние коронарных артерий специалисты оценили как хорошее. При этом обнаружены ишемические изменения сердечной мышцы и отек легких. Теперь эксперты ждут результатов токсикологического и гистологического исследований.

Следствие рассматривает несколько версий, включая осложнение после процедуры, возможную воздушную эмболию и ошибки при введении препаратов. Ни одна из них пока не названа установленной причиной смерти.

Мазонакис был одной из самых известных фигур греческой популярной музыки. Он начал карьеру в 1990-х, выпустил множество альбомов и в последние годы входил в жюри греческой версии шоу «Голос».

История стала поводом для проверки центров, предлагающих процедуры омоложения — Минздрав Греции решил создать специальную комиссию для контроля таких учреждений.