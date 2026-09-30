Посмотреть на необычного гостя в Южной Корее пришли более 600 тысяч человек.

Обычный городской парк в южнокорейском Пусане неожиданно превратился в одну из главных достопримечательностей страны. Причиной стала 3,5-метровая акула, заплывшая в искусственный канал и не сумевшая найти дорогу обратно в море. За несколько дней посмотреть на нее пришли более 600 тысяч человек.

Как сообщает Yonhap, акулу впервые заметили 18 сентября в искусственном водном канале парка North Port Waterfront Park в Пусане.

Специалисты считают, что это бронзовая акула, или бронзовый китобой. Предположительно, она погналась за добычей, заплыла из моря в узкий канал, а затем не смогла самостоятельно выбраться обратно.

Местные жители быстро дали неожиданной гостье имя Букан-и (Bukang-i) — оно образовано от названия Северного порта Пусана и корейского суффикса.

Вместо двух тысяч посетителей — сотни тысяч

Появление акулы вызвало настоящий ажиотаж.

Люди начали специально приезжать в парк, чтобы увидеть крупного морского хищника, плавающего буквально в городской черте.

По данным городских служб, только за четыре праздничных дня парк посетили около 483 тысяч человек. А с момента появления акулы 18 сентября общее число посетителей превысило 600 тысяч.

Для сравнения: обычно парк посещают примерно две тысячи человек в день.

У канала собирались целые толпы. Люди фотографировали акулу, снимали видео и следовали вдоль берега за ее передвижениями.

Акулу попытались проводить домой

Однако для самой Букан-и затянувшееся пребывание в канале оказалось далеко не развлечением.

Специалисты Национального института рыбохозяйственных наук заявили, что состояние животного пока остается стабильным. Но ограниченное пространство мешает акуле нормально двигаться и питаться, поэтому со временем она может ослабнуть.

29 сентября береговая охрана Пусана и другие службы начали специальную операцию по возвращению акулы в открытое море.

В искусственный канал направили пять судов. Они двигались за акулой и с помощью мощных струй воды пытались постепенно направить ее к выходу из канала.

Но план не сработал.

Акула оказалась проворнее спасателей: она несколько раз уходила от направленных на нее потоков воды, обходила лодки и снова возвращалась в глубину канала.

После нескольких часов операции власти признали первую попытку неудачной.

Теперь готовят специальную сеть

Отказываться от спасения Букан-и власти не собираются.

Следующую попытку планируют провести с использованием специально изготовленной сети, соответствующей ширине и глубине искусственного водного пути. С ее помощью акулу предполагается постепенно направить к выходу в открытое море.

При этом специалисты стараются действовать осторожно. Более агрессивная попытка вытеснить животное может привести к травме или вызвать у акулы стресс и агрессивную реакцию. :chatgpt-content-reference{index="2"}

Из акулы сделали почетного посла

За время вынужденного пребывания в Пусане Букан-и успела превратиться в настоящую местную знаменитость.

Городские власти даже решили назначить ее почетным послом Пусана. Идею предварительно вынесли на голосование в социальных сетях: ее поддержал 91% участников, а связанные с акулой публикации собрали более миллиона просмотров.

В Южной Корее для Букан-и уже придумали неофициальное определение — «shafluencer», то есть своеобразный «акула-инфлюенсер».

Теперь перед властями Пусана стоит необычная задача: вернуть главную неожиданную туристическую звезду последних дней обратно в море, не причинив ей вреда.

А пока Букан-и остается в городском канале, люди продолжают приходить посмотреть на акулу, которая совершенно случайно обеспечила одному городскому парку сотни тысяч посетителей.