С 7 октября по 6 ноября на территории Национального центра психического здоровья (NPVC) на улице Твайка, 2, в Риге можно будет бесплатно посетить выставку проекта современного искусства «Выгорание» художника Мадара Вилистерса, сообщила руководитель отдела коммуникации центра Илзе Крукле.

Открытие выставки состоится 7 октября в 12:00. После дебюта в Риге и показа в Лиепае экспозиция разместится на территории NPVC. Пространство возле исторического входа в центр превратится в «Аллею выгорания» — символическое продолжение проекта в городской среде.

В семи произведениях современного искусства Вилистерс показывает различные проявления выгорания — от эмоционального истощения и молчания до надежды и возрождения. Опираясь на личный опыт и язык современного искусства, проект призывает открыто говорить о выгорании, учиться распознавать его признаки и уделять внимание профилактике.

Вилистерс рассказывает, что первоначально с помощью искусства хотел передать собственный опыт выгорания, однако со временем проект превратился в открытую площадку для разговора, где каждый может поделиться своей историей.

По словам автора, «Выгорание» стало социально значимой инициативой, которая с помощью искусства привлекает внимание к этой проблеме и побуждает говорить о ней открыто. К проекту также привлечены специалисты в области психического здоровья, чтобы помочь людям лучше распознавать признаки выгорания.

В день открытия выставки, с 12:30 до 15:00, бесплатно будет открыто и Историко-культурное пространство NPVC. Посетители смогут познакомиться с более чем 200-летней историей центра, увидеть исторические материалы, узнать о развитии методов лечения и посмотреть художественные работы, созданные пациентами.

Там же каждому предложат написать на ленточке свои «слова силы» — мысль или фразу, которая помогает человеку в трудный момент и, возможно, сможет поддержать кого-то еще.

Посещение выставки бесплатное. Организаторы напоминают, что «Аллея выгорания» находится на территории больницы, поэтому посетителей просят уважать повседневную жизнь пациентов и сотрудников центра и избегать шумного поведения.

Председатель правления NPVC Сандра Пуче подчеркивает, что проблемы с психическим здоровьем важно замечать вовремя. Выгорание не возникает за один день, поэтому обращение за помощью не следует откладывать до момента, когда человек уже не способен справляться самостоятельно.

По словам Пуче, выставка позволяет говорить о выгорании за пределами привычного медицинского формата — через личный человеческий опыт и искусство. Именно поэтому, отмечает она, появление этого проекта в Национальном центре психического здоровья выглядит закономерным.