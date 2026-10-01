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Как прошел Baltic Barber Expo 2026 с участием мировых звезд барберинга 1 64

Lifenews
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как прошел Baltic Barber Expo 2026 с участием мировых звезд барберинга

В минувшие выходные Рига вновь стала местом встречи международных профессионалов барберинга и бьюти-индустрии – в столице в третий раз прошла ежегодная выставка «Baltic Barber Expo 2026». На площадке «Hanzas Perons» собрались известные мастера и признанные легенды мирового барберинга. Среди звездных участников: Андреа Магри (Италия), Набил Бону (Испания), Андрей Балу (Болгария), Дункан Бейли (Нидерланды), Чарли Венн (Великобритания) и другие именитые представители индустрии.

В рамках события главная сцена была отдана под эксклюзивные шоу и мастер-классы. Лучшие специалисты индустрии поделились современными техниками, коммерческими подходами, философией работы и тенденциями, которые будут определять развитие индустрии в ближайшие годы.

Насыщенная программа мероприятия включала не только мастер-классы от мастодонтов барберинга, но и конкурс за звание лучшего барбера, парикмахера, в двух категориях: «Fresh Blood» — для специалистов с опытом работы до трех лет, и «Advanced Barber» — для опытных мастеров индустрии.

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Опытным мастерам для одержания победы нужно было сделать три стрижки: «speed fade» («быстрый фейд»), «classic scissors haircut» («классическая стрижка ножницами») и «freestyle» («произвольная стрижка»). Победителями стали: Камило Агуилар (Литва, 1-ое место), Алексис Сантана (Литва, 2-ое место), Гедиминас Куица (Литва, 3-ее место).

Кроме того, жюри определило победителей в специальных номинациях. Титул «Лучшая классическая стрижка ножницами» завоевал Гедиминас Куица (Литва), в категории «Произвольная стрижка» победу одержала Виталина Лубане (Латвия), а лучшим в номинации «Быстрый фейд» стал Кипрас Моркунас.

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В свою очередь начинающим мастерам для победы необходимо было продемонстрировать две стрижки: «classic scissors haircut» и «freestyle». Призерами в этой категории стали: Арнас Мисиукас (Литва, 1-ое место), Сандра Лукаускайте (Литва, 2-ое место), Дарья Молчанова (Латвия, 3-ее место).

В каждой номинации победитель получил денежный приз в размере 1000 евро, подарки от спонсоров и титул «Лучший барбер 2026» по версии BBF — алюминиевый кубок весом 10 килограммов. В числе судей были международные эксперты отрасли из Великобритании, Испании, Италии, Болгарии и Нидерландов.

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#мода #конкурс #тенденции
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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