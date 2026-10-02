Выращивание рассады дома само по себе не представляет опасности для здоровья, однако если растений слишком много, а помещение плохо проветривается или за ними неправильно ухаживают, могут возникнуть определенные риски, рассказал биолог Максим Ларионов.

«При обильном поливе, высокой влажности и плохой вентиляции на поверхности грунта нередко развивается плесень. Ее споры могут попадать в воздух и вызывать дискомфорт у людей с аллергией, бронхиальной астмой или хроническими заболеваниями дыхательных путей», — предупредил он.

Еще один фактор — повышенная влажность воздуха. Если вся квартира заставлена емкостями с рассадой, регулярно проводится полив и используются мини-теплицы или пленочные укрытия, влажность в помещении может значительно увеличиваться. Это создает благоприятные условия для развития плесени на стенах, подоконниках и оконных откосах.

«Некоторые растения выделяют достаточно большое количество пыльцы или обладают выраженным ароматом. Во время цветения это может провоцировать аллергические реакции. Правда, большинство овощных культур высаживают в открытый грунт задолго до цветения, поэтому такой риск встречается значительно реже», — отметил эксперт.

Если используется некачественная почвенная смесь или земля, набранная самостоятельно без предварительной обработки, в ней могут находиться споры грибов, бактерии, яйца насекомых или личинки вредителей. Лучше использовать готовые субстраты от проверенных производителей или предварительно обеззараживать почву.

«Не стоит забывать и о средствах защиты растений. Иногда владельцы начинают использовать инсектициды, фунгициды или стимуляторы роста прямо в квартире. При нарушении инструкции или отсутствии проветривания химические препараты могут раздражать слизистые оболочки и дыхательные пути», — посоветовал он.

Есть и менее очевидная проблема — дополнительное искусственное освещение. Фитолампы необходимы для нормального развития рассады, но при неправильной установке они могут создавать дискомфорт для зрения, нарушать режим сна и отдыха, особенно если работают поздно вечером или ночью в жилой комнате.

«При этом распространенный миф о том, что большое количество комнатных растений или рассады ночью «забирает кислород» и делает воздух опасным, научного подтверждения не имеет. Объем кислорода, который потребляют растения в темное время суток, несопоставим с воздухообменом в обычном жилом помещении и не представляет угрозы для человека», — резюмировал он.