Когда в последний раз вы выходили из салона с мыслью «вот это действительно моя стрижка»? Астрологи уверены: половина успеха зависит от того, в какой день вы сели в кресло. Рассказываем, какие даты октября 2026 года лунный календарь считает благоприятными для стрижки, окрашивания и даже привлечения денег.

Фазы Луны в октябре 2026 года

С 1 по 9 октября Луна убывает — это период мягкого обновления. В это время астрологи советуют подравнивать кончики, корректировать форму и работать над качеством длины, особенно если вы носите короткую стрижку, каре или чёлку.

10 октября наступает новолуние — день, который в большинстве лунных календарей считают неблагоприятным для активных экспериментов.

С 11 по 25 октября Луна растёт: это время подходит для смелых решений, новых форм, экспериментов с длиной и окрашиванием.

26 октября — полнолуние, ещё одна «пограничная» дата.

С 27 по 31 октября Луна снова убывает, и месяц логично завершить закреплением результата.

Благоприятные дни для стрижки

В октябре 2026 года наиболее удачными для похода в парикмахерскую по лунному календарю считаются 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 и 27 октября. При этом растущая Луна больше подходит тем, кто хочет быстрее отрастить длину, а убывающая — тем, кому важно дольше сохранить форму причёски.

Особенно сильным окном для стрижки на рост астрологи называют период с 11 по 18 октября, но с оговоркой: 15 октября в некоторых календарях считается нейтральным, а не самым удачным днём. Если вы хотите не просто подровнять кончики, а полностью сменить форму, лучше выбирать дни растущей Луны. Дни для стрижки для роста и укрепления волос в октябре

Если ваша цель — быстрый рост волос, в октябре 2026 года чаще всего советуют 11, 18 и 21 октября. Для укрепления волос и улучшения их состояния называют 2, 5, 8, 26 и 27 октября. Для кардинальной смены имиджа некоторые календари указывают 26 октября, однако это день полнолуния, поэтому для обычной стрижки он считается спорным. Если вы не придерживаетесь строгих астрологических правил, можно выбрать более нейтральную дату из списка благоприятных.

Дни для денежной стрижки в октябре

Для так называемой «денежной» стрижки, которая, по поверьям, помогает привлечь доход, подходят 26 и 27 октября. Во время такой процедуры рекомендуется произносить фразу: «Волосы обрезаю — финансы и удачу привлекаю».

Неблагоприятные и нейтральные дни для стрижки в октябре

В октябре 2026 года неблагоприятными для обычной стрижки чаще всего называют 4, 9, 25 и 30 октября, а также дни новолуния и полнолуния — 10 и 26 октября. Считается, что стрижка в эти даты может ослабить волосы и свести на нет старания мастера.

При этом важно помнить: разные астрологические школы дают разные списки. Например, некоторые источники добавляют к неблагоприятным 2, 3, 11, 13, 18 и 19 октября. Поэтому, если вы следуете конкретному календарю, лучше сверяться именно с ним. Остальные дни месяца, не попавшие в благоприятные или неблагоприятные списки, можно считать нейтральными: Луна не окажет выраженного влияния на результат стрижки.