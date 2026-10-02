Пожилая пара из Омской области прожила вместе почти полвека: бок о бок делили быт, привычки и даже проблемы со здоровьем — и должны были вот-вот отмечать золотую свадьбу. Но вместо праздника в дом пришла беда: 72‑летний мужчина во время ссоры из-за нарезанного сала убил 69-летнюю супругу кухонным ножом.

Вечер, который всё перечеркнул

Как пишут российские СМИ, на веранде частного сельского дома в мае 2026 года сидела пара: решили перекусить и выпить. Жена попросила принести сало, муж пошёл, принёс, протянул нож: «Ты режь». Она начала, ему не понравилась толщина нарезки. Передала нож ему. Дальше ей показалось, что он режет слишком толсто, она попросила сделать тоньше, он вспылил. Слово за слово — конфликт набрал обороты.

По словам источника, в какой‑то момент мужчина ударил супругу по лицу — у неё оказался разбит нос. А потом тем же кухонным ножом, которым резал сало, нанёс несколько скользящих ранений по шее. Рядом нашли вилку в крови: эксперты не исключают, что ею тоже могли наносить поверхностные повреждения, но доказать это не удалось. Женщина истекала кровью, а муж, по его собственным словам, не сразу осознал масштаб случившегося и вообще не помнит, что было после. Протрезвев, он увидел бездыханное тело жены и поехал к дочери и признался: «Я её убил».

Обычная семья

Соседи и знакомые в один голос говорят: пара не производила впечатления конфликтной. 49 лет совместной жизни — срок, за который успевают притереться даже самые разные характеры. Мужчина не был маргиналом: обычный дедушка, спокойный, без репутации скандалиста.

Женщина в последние годы плохо передвигалась, и эта бытовая уязвимость сделала её беззащитной. Пенсионерка умерла от потери крови.

Следствие, суд и приговор

Следственный комитет собрал достаточные доказательства для обвинительного приговора. Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд учёл все обстоятельства дела, включая состояние опьянения и отсутствие предварительного умысла. Пенсионеру назначили 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.