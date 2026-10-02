Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Седокова не приехала на допрос в Латвию по делу о смерти Тиммы 0 231

Lifenews
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Седокова
ФОТО: Instagram

Адвокат семьи Яниса Тиммы, Маргарита Гаврилова, сообщила, что латвийские правоохранители провели опросы родственников и друзей баскетболиста, с которыми он поддерживал связь в США. Однако допрос Анны Седоковой провести не удалось. По словам юриста, певицу официально вызывали в полицию Латвии, но она отказалась являться на встречу.

«В рамках расследования по делу Тиммы полиция опросила всех близких, кто общался с ним в Америке. Седокову допросить не получилось, так как она проигнорировала вызов», — уточнила Гаврилова.

Однако представительница Седоковой, Татьяна Стукалова, опровергла информацию о вызове. В комментарии она заявила, что повесток от латвийской полиции артистке не направляли, назвав утверждения истцов вымыслом.

На судебном заседании в Останкинском суде Москвы стало известно, что родственники Яниса требуют от бывшей жены выделить им доли в четырех объектах недвижимости, которыми владеет Анна, помимо квартиры, приобретенной во время их брака. Истцы отмечают, что Тимма перед свадьбой купил несколько квартир на стадии строительства, которые после его смерти перешли к Седоковой. Представители семьи просят суд взыскать с певицы четверть кадастровой стоимости этих объектов.

Напомним, брак Седоковой и Тиммы был расторгнут 9 декабря 2024 года. Спустя неделю баскетболист покончил с собой, его тело захоронили в Риге.

×
#семейные отношения
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Йоргос Мазонакис
Изображение к статье: Календарь с австралийским пожарными
Изображение к статье: Бактериям может хватить меньше секунды, чтобы перебраться с загрязненной поверхности на пищу.
Изображение к статье: Брюс Уиллис

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Старая Рига по-прежнему в цене
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Криста Пайк
В мире
2
Изображение к статье: USB-порты
Люблю!
Изображение к статье: На рынок выбросят 100 млн баррелей нефти и топлива
Бизнес
Изображение к статье: В Эстонии навыки управления беспилотниками начинают осваивать дети.
В мире
Изображение к статье: Американские морпехи
В мире
Изображение к статье: Старая Рига по-прежнему в цене
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Криста Пайк
В мире
2
Изображение к статье: USB-порты
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео