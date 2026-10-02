Адвокат семьи Яниса Тиммы, Маргарита Гаврилова, сообщила, что латвийские правоохранители провели опросы родственников и друзей баскетболиста, с которыми он поддерживал связь в США. Однако допрос Анны Седоковой провести не удалось. По словам юриста, певицу официально вызывали в полицию Латвии, но она отказалась являться на встречу.

«В рамках расследования по делу Тиммы полиция опросила всех близких, кто общался с ним в Америке. Седокову допросить не получилось, так как она проигнорировала вызов», — уточнила Гаврилова.

Однако представительница Седоковой, Татьяна Стукалова, опровергла информацию о вызове. В комментарии она заявила, что повесток от латвийской полиции артистке не направляли, назвав утверждения истцов вымыслом.

На судебном заседании в Останкинском суде Москвы стало известно, что родственники Яниса требуют от бывшей жены выделить им доли в четырех объектах недвижимости, которыми владеет Анна, помимо квартиры, приобретенной во время их брака. Истцы отмечают, что Тимма перед свадьбой купил несколько квартир на стадии строительства, которые после его смерти перешли к Седоковой. Представители семьи просят суд взыскать с певицы четверть кадастровой стоимости этих объектов.

Напомним, брак Седоковой и Тиммы был расторгнут 9 декабря 2024 года. Спустя неделю баскетболист покончил с собой, его тело захоронили в Риге.