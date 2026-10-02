Родственники Хайден Панеттьери поддержали ее бывшего жениха Владимира Кличко, который обратился в суд с просьбой предоставить ему юридические полномочия для защиты имущества их 11-летней дочери Кайи, унаследованного после смерти матери.

Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье актрисы, родственники Панеттьери благодарны Кличко за предпринятые юридические шаги. Они назвали его «замечательным отцом», а обращение в калифорнийский суд охарактеризовали как необходимую юридическую формальность.

Речь идет о наследстве дочери

Ходатайство было подано примерно через шесть недель после смерти Панеттьери 16 августа. Согласно приведенным в публикации данным властей, причиной смерти актрисы стала случайная передозировка, в том числе фентанилом.

Кличко добивается права выступать опекуном имущества Кайи. В судебных документах он указал, что, хотя девочка не является жительницей Калифорнии, местный суд обладает соответствующей юрисдикцией, поскольку Кайя — наследница активов матери, которые проходят процедуру оформления наследства в этом штате.

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Кличко получил полную юридическую опеку над дочерью в 2018 году, когда Панеттьери боролась с послеродовой депрессией. Сейчас, как говорится в исходной публикации, отец и дочь живут в Украине.

Почему Кличко назвал ситуацию неотложной

В документах боксер также сообщил о возникших после смерти актрисы опасениях за сохранность ее имущества.

По его словам, Панеттьери еще при жизни наняла охранную компанию, которая заменила замки в ее доме из-за «документально подтвержденных опасений», что некое постороннее лицо получило несанкционированный доступ к собственности. О ком именно идет речь, Кличко не уточнил.

Кроме того, в целях безопасности были перемещены контейнеры с дизайнерской одеждой и аксессуарами актрисы, которые она использовала для публичных выходов.

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Часть имущества Панеттьери после ее смерти изъяли правоохранительные органы в рамках расследования. Однако, согласно приведенным судебным документам, не было назначено человека, который отвечал бы за контроль и учет всех этих вещей.

Именно поэтому Кличко назвал назначение его опекуном имущества дочери «неотложным и крайне важным шагом». Это должно предоставить ему юридические полномочия для сохранения активов Панеттьери в интересах Кайи.

Таким образом, речь идет не о споре Кличко с родственниками Панеттьери за наследство. Напротив, по данным TMZ, семья покойной актрисы поддерживает его действия и считает, что они направлены на защиту имущества, которое должно достаться их общей дочери.