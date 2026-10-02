Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Семья Хайден Панеттьери поддержала Кличко: зачем боксер обратился в суд после смерти актрисы 0 199

Lifenews
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери.

ФОТО: Instagram

Родственники Хайден Панеттьери поддержали ее бывшего жениха Владимира Кличко, который обратился в суд с просьбой предоставить ему юридические полномочия для защиты имущества их 11-летней дочери Кайи, унаследованного после смерти матери.

Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье актрисы, родственники Панеттьери благодарны Кличко за предпринятые юридические шаги. Они назвали его «замечательным отцом», а обращение в калифорнийский суд охарактеризовали как необходимую юридическую формальность.

Речь идет о наследстве дочери

Ходатайство было подано примерно через шесть недель после смерти Панеттьери 16 августа. Согласно приведенным в публикации данным властей, причиной смерти актрисы стала случайная передозировка, в том числе фентанилом.

Кличко добивается права выступать опекуном имущества Кайи. В судебных документах он указал, что, хотя девочка не является жительницей Калифорнии, местный суд обладает соответствующей юрисдикцией, поскольку Кайя — наследница активов матери, которые проходят процедуру оформления наследства в этом штате.

klich_7.jpg

Instagram

Кличко получил полную юридическую опеку над дочерью в 2018 году, когда Панеттьери боролась с послеродовой депрессией. Сейчас, как говорится в исходной публикации, отец и дочь живут в Украине.

Почему Кличко назвал ситуацию неотложной

В документах боксер также сообщил о возникших после смерти актрисы опасениях за сохранность ее имущества.

По его словам, Панеттьери еще при жизни наняла охранную компанию, которая заменила замки в ее доме из-за «документально подтвержденных опасений», что некое постороннее лицо получило несанкционированный доступ к собственности. О ком именно идет речь, Кличко не уточнил.

Кроме того, в целях безопасности были перемещены контейнеры с дизайнерской одеждой и аксессуарами актрисы, которые она использовала для публичных выходов.

klich_1.jpg

Instagram

Часть имущества Панеттьери после ее смерти изъяли правоохранительные органы в рамках расследования. Однако, согласно приведенным судебным документам, не было назначено человека, который отвечал бы за контроль и учет всех этих вещей.

Именно поэтому Кличко назвал назначение его опекуном имущества дочери «неотложным и крайне важным шагом». Это должно предоставить ему юридические полномочия для сохранения активов Панеттьери в интересах Кайи.

Таким образом, речь идет не о споре Кличко с родственниками Панеттьери за наследство. Напротив, по данным TMZ, семья покойной актрисы поддерживает его действия и считает, что они направлены на защиту имущества, которое должно достаться их общей дочери.

×
#наследство #опека #семейные отношения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кашпировский
Изображение к статье: Йоргос Мазонакис
Изображение к статье: Календарь с австралийским пожарными
Изображение к статье: Бактериям может хватить меньше секунды, чтобы перебраться с загрязненной поверхности на пищу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вирус наступает
В мире
5
Изображение к статье: Передел молочного рынка
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Мошенничество в "airBaltic"
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Цены на продукты
В мире
Изображение к статье: Комар
В мире
Изображение к статье: Похороны
В мире
Изображение к статье: Вирус наступает
В мире
5
Изображение к статье: Передел молочного рынка
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Мошенничество в "airBaltic"
Наша Латвия
4

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео