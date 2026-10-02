Наука пока не знает точных причин старения, универсального способа измерить его скорость и безопасного метода существенного омоложения организма, рассказал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев.

Первой нерешённой задачей учёный назвал определение процессов, которые действительно запускают старение, а не являются его следствием.

Второй вопрос связан с измерением биологического возраста, поскольку разные существующие методики способны давать одному человеку различные результаты.

Третья проблема заключается в возможности обратить возрастные изменения без одновременного увеличения риска онкологических и других заболеваний.

Москалев также объяснил высокую продолжительность жизни в Японии сочетанием нескольких факторов, включая низкую распространённость ожирения, разнообразное питание, снижение потребления соли, контроль давления, профилактику заболеваний и доступ к качественной медицине. По его словам, основы здорового долголетия необходимо закладывать задолго до старости.