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Учёный назвал три главные загадки старения людей 0 150

Lifenews
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожилые люди

Наука пока не знает точных причин старения, универсального способа измерить его скорость и безопасного метода существенного омоложения организма, рассказал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалев.

Первой нерешённой задачей учёный назвал определение процессов, которые действительно запускают старение, а не являются его следствием.

Второй вопрос связан с измерением биологического возраста, поскольку разные существующие методики способны давать одному человеку различные результаты.

Третья проблема заключается в возможности обратить возрастные изменения без одновременного увеличения риска онкологических и других заболеваний.

Москалев также объяснил высокую продолжительность жизни в Японии сочетанием нескольких факторов, включая низкую распространённость ожирения, разнообразное питание, снижение потребления соли, контроль давления, профилактику заболеваний и доступ к качественной медицине. По его словам, основы здорового долголетия необходимо закладывать задолго до старости.

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#медицина #наука #Япония #возраст #биология #старение #исследования #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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