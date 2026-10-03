В возрасте 87 лет умер советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский, получивший широкую известность благодаря телевизионным сеансам в конце 1980-х годов. О его смерти сообщили телеведущий Андрей Малахов и директор Кашпировского. Незадолго до смерти он стал отцом.

Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. О его смерти 3 октября сообщил телеведущий Андрей Малахов. Позже эту информацию подтвердил директор Кашпировского Сергей Рудых.

По данным российских СМИ, Кашпировский скончался утром в больнице. Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца. Близкие вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем, включая перенесенную операцию из-за онкологического заболевания.

У Анатолия Кашпировского остались супруга Гулизар Чалбашова, которая в прошлом году родила ему дочь Эллину. В августе девочка отметила первый день рождения.

Всесоюзную известность Кашпировский получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии. Миллионы зрителей смотрели его выступления, во время которых он утверждал, что способен дистанционно воздействовать на самочувствие людей, используя методы внушения. Его передачи стали одним из самых обсуждаемых телевизионных феноменов эпохи перестройки.

По образованию Кашпировский был врачом. После окончания Винницкого медицинского института он около 25 лет работал психиатром и психотерапевтом в психиатрической больнице, а затем начал проводить публичные сеансы, которые принесли ему широкую известность.

В 1993 году Кашпировский был избран депутатом Государственной думы России первого созыва от ЛДПР. В 1995 году он принимал участие в переговорах с террористами, захватившими заложников в больнице Буденновска. Позже он вышел из партии и сложил депутатские полномочия.

В последние годы деятельность Кашпировского неоднократно становилась предметом критики со стороны научного сообщества. В частности, в 2024 году комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой назвала применяемые им методы «абсолютной лженаукой».

Имя Анатолия Кашпировского остается одним из самых узнаваемых символов позднесоветского телевидения, а споры вокруг его методов продолжаются и спустя десятилетия после пика его популярности.